Ons stel pTron se nuutste slimhorlosies bekend: die perfekte sintese van styl en funksionaliteit

pTron, 'n bekende tegnologiehandelsmerk, het onlangs twee voorpunt-slimhorlosies onthul om voorsiening te maak vir die tegnologie-vaardige Indiese mark. Hierdie moderne toestelle, naamlik die Reflect MaxPro en Reflect Flash, spog met 'n oorvloed uitsonderlike kenmerke wat sekerlik verbruikers sal boei. Kom ons kyk van naderby na wat hierdie merkwaardige slimhorlosies te bied het.

Ongeëwenaarde duursaamheid

Beide slimhorlosies is toegerus met 'n IP68-gradering en is gebou om die strawwe van 'n aktiewe leefstyl te weerstaan. Hulle bied uitsonderlike waterweerstand in varswateromgewings tot 'n diepte van 1.5 meter vir 'n duur van 30 minute. Of jy nou in die swembad rondplons of in 'n onverwagte reënbui vasgevang is, wees verseker dat jou slimhorlosie ongedeerd en gereed vir aksie sal bly.