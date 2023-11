Kry jou groef: PlayStation 5-eienaars kan gratis Apple-musiek behaal

Bel alle PlayStation 5-eienaars! As jy 'n musiekliefhebber is en jou spelervaring wil verbeter, het ons 'n paar opwindende nuus vir jou. Vir 'n beperkte tyd kan PlayStation 5-gebruikers nou tot ses maande se gratis Apple Music deur hul konsoles geniet.

Of jy nou 'n nuwe intekenaar of 'n terugkerende een is, hierdie eksklusiewe aanbod sal beslis jou ore aan die gons kry. Nuwe Apple Music-gebruikers kan die uitgebreide biblioteek en diverse versameling liedjies vir 'n heerlike ses maande sonder enige koste geniet. Intussen kan terugkerende intekenare steeds koester in die melodiese goedheid met vyf maande op die huis.

Om hierdie fantastiese transaksie op te eis, is dit so eenvoudig soos om na die Apple Music-toepassing op jou betroubare PS5 te navigeer. Gaan na die soekbalk of soek dit onder die 'Alle toepassings'-afdeling in die Media-oortjie. Sodra jy dit gekry het, hoef jy net by jou Apple ID-rekening aan te meld, en voila! Laat die melodieuse reis begin.

Met Apple Music gewoonlik teen $10.99 per maand in Kanada, bespaar hierdie aanbod jou altesaam $54.95 of $65.94, afhangend van jou intekeningstatus. Dit is 'n gesonde stukkie verandering wat jy kan plaas vir daardie speletjie- of konsertkaartjies waarna jy gekyk het.

Dit is veral nie die eerste keer dat Apple en PlayStation kragte saamsnoer om hul gebruikers met gratis items te gee nie. Apple het vroeër die jaar ses maande se Apple TV+ aan PlayStation-gebruikers aangebied, wat bewys dat hierdie dinamiese duo weet hoe om hul lojale aanhangersbasis te behandel. Boonop was die Apple TV-toepassing een van die eerste mediatoepassings wat die PS5 versier het, wat die band tussen hierdie tegnologiese kragstasies verder versterk het.

Gryp dus jou speletjietoerusting, vuur jou PS5 aan, en maak gereed om uit te rock met Apple Music – die perfekte harmonieuse mengsel vir die uiteindelike speletjie- en musikale avontuur!

Algemene vrae

1. Kan ek toegang tot hierdie Apple Music-aanbieding op enige PlayStation-konsole kry?

Nee, hierdie aanbod is eksklusief beskikbaar vir PlayStation 5-eienaars. Ongelukkig kom gebruikers met ouer PlayStation-modelle nie in aanmerking nie.

2. Kan ek steeds die aanbod gebruik as ek 'n bestaande Apple Music-intekenaar is?

Ja, terugkerende Apple Music-intekenare kan ook van hierdie aanbod gebruik maak. Die ooreenkoms gee hulle vyf maande gratis toegang tot Apple Music.

3. Wat as ek nie 'n Apple ID het nie?

Jy sal 'n Apple ID nodig hê om hierdie aanbod op te eis. As jy nie reeds een het nie, kan jy maklik 'n rekening op die Apple-webwerf of deur die Apple Music-toepassing skep.

4. Wat gebeur nadat die gratis proeftydperk geëindig het?

Sodra die gratis proeftydperk eindig, sal jou toegang tot Apple Music outomaties omgeskakel word na 'n betaalde intekening. Maak seker dat jy kanselleer voordat die proeflopie eindig as jy nie wil voortgaan om die diens te gebruik nie.

5. Kan ek liedjies van Apple Music na my PS5 aflaai?

Nee, die vermoë om liedjies af te laai word nie op die PlayStation 5 ondersteun nie. Jy kan egter musiek direk deur die Apple Music-toepassing op jou konsole stroom.