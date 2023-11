Sony onthul opwindende reeks vir PlayStation Plus in November

Sony het pas sy reeks speletjies vir die PlayStation Plus Premium en Extra Game Catalog vir Novembermaand aangekondig. Met 'n mengsel van nuwe vrystellings en klassieke titels, is intekenare in vir 'n bederf. Die hoogtepunt van die reeks is die hoogaangeskrewe RPG, Dragon's Dogma: Dark Arisen, wat op 21 November na die diens gaan.

Dragon's Dogma, wat deur Capcom ontwikkel is, is oorspronklik in 2012 vir die PS3 en Xbox 360 vrygestel. Dit het later 'n verbeterde uitgawe, Dark Arisen, vir die PS4 en Xbox One in 2017 ontvang. Die speletjie het 'n boeiende storielyn waarin spelers die stryd aansê. rol van die Arisen, 'n kragtige held wat 'n soeke aanpak om 'n draak te verslaan en die apokalips wat dit voorspel te voorkom. Met sy boeiende kennis, innemende gevegsmeganika en innoverende Pion-metgeselstelsel, het Dragon's Dogma oor die jare 'n toegewyde aanhangerbasis verdien.

Benewens Dragon's Dogma: Dark Arisen, bevat die November-reeks 'n uiteenlopende reeks titels. Van die PS5-poort van Teardown, beskikbaar vanaf dag een, tot klassieke musiek soos Grandia en PaRappa the Rapper 2, daar is iets vir almal. RPG-entoesiaste is veral in vir 'n bederf met Eiyuden Chronicle: Rising en Nobunaga's Ambition: Taishi ook op die lys.

Alhoewel die koms van hierdie nuwe speletjies opwindende nuus is, is dit opmerklik dat sommige titels die PlayStation Plus-speletjiekatalogus op 21 November sal verlaat. Aanhangers sal tot dan kans hê om speletjies soos Ace of Seafood, Dandara: Trials of Fear Edition en My tyd by Portia.

PlayStation Plus-intekenare kan uitsien na 'n aksiebelaaide maand in November, met 'n indrukwekkende reeks speletjies om te geniet. Of jy nou 'n aanhanger van RPG's is of ander genres verkies, daar is genoeg om jou te vermaak. Maak seker dat jy jou kalenders vir 21 November merk wanneer hierdie opwindende nuwe titels beskikbaar word.

Algemene vrae

1. Wanneer sal die nuwe speletjies by die PlayStation Plus Premium en Extra Game Catalog gevoeg word?

Die nuwe speletjies is geskeduleer om op 21 November bygevoeg te word.

2. Is Dragon's Dogma: Dark Arisen die moeite werd om te speel?

Absoluut! Dragon's Dogma: Dark Arisen word beskou as 'n onderskatte kultus-klassieke RPG met 'n intrige storielyn, aangename gevegsmeganika en 'n unieke metgeselstelsel. Dit is beslis die moeite werd om na te gaan.

3. Watter speletjies verlaat die PlayStation Plus-speletjiekatalogus in November?

Die speletjies wat die katalogus op 21 November verlaat, sluit onder andere Ace of Seafood, Dandara: Trials of Fear Edition en My Time at Portia in.