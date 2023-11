PS Plus-opdateringskatalogus met nuwe PS5-speletjie- en proefweergawes vir premium-intekenare

In 'n verrassende stap het verskeie speletjies stilweg hul weg na die PS Plus Extra- en Premium-intekeningpakkette gemaak. Aan die een kant het ons 'n klein speletjie wat deur Ubisoft gepubliseer is wat nou 'n PS5-weergawe bied, en aan die ander kant 'n reeks titels beskikbaar vir gratis speel deur proefweergawes. Daar is iets vir almal, insluitend 'n groot RPG van Square Enix en 'n beat 'em up-speletjie wat 'n sensasie veroorsaak het met vrylating. Kom ons kyk van naderby.

Nuwe Ubisoft-speletjie vir PS Plus Extra

Eerstens het Ubisoft 'n nuwe weergawe van een van sy kleiner speletjies vrygestel sonder enige voorafgaande aankondiging. Die uitgewer het 'n PS5-uitgawe van hul speletjie UNO bygevoeg. Ja, jy het reg gelees. En moenie te vinnig wees om dit af te maak nie, want die speletjie is baie gewild. Dit is nie toevallig dat 'n nuwe weergawe vrygestel is nie. Hierdie PS5-uitgawe van UNO is nou deel van die Ubisoft+-katalogus en word selfs aangebied as 'n "kruiskoop" met die oorspronklike UNO-speletjie vir PS4. Gevolglik het die speletjie ook by die versameling aangesluit wat beskikbaar is deur PS Plus Extra. Hierdie PS5-uitgawe bring verskeie grafiese en oudio-optimalisasies om by huidige standaarde te pas.

Net om jou geheue te verfris, UNO is 'n gesinskaartspeletjie waar die doel is om ontslae te raak van al die kaarte in jou hand voor jou teenstanders. Dit is 'n prettige en opwindende speletjie met onverwagte kinkels. Ubisoft bied al jare aanpassings van hierdie bekende speletjie aan, en elke keer slaag hulle daarin om 'n klein sukses te skep.

Baie nuwe demonstrasies in PS Plus Premium

Vervolgens het PS Plus Premium-intekenare rede om bly te wees, want 'n nuwe golf van demonstrasies het aangebreek. Die spyskaart bevat aksie-RPG met Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion, ongekompliseerde skuts soos Evil West, en verskeie resiesimulasies soos TT Isle of Man en MotoGP 23. Opmerklik onder die demonstrasies is Sifu, 'n veeleisende beat 'em up wat 'n opskudding veroorsaak het. by sy vrystelling, danksy sy stylvolle choreografieë en unieke artistieke rigting. Laastens is dit die moeite werd om te noem dat Wizard with a Gun, een van Devolver se nuutste speletjies, ook deel van hierdie reeks is.

Nuwe proefweergawes in PS Plus Premium

AFL 23

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

CyberTD

Bose Wes

Wedstrydpunt

MotoGP 23

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe

sifu

Drie 6: Oneindig

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3

Towenaar met 'n geweer

Elke proefweergawe bied een of meer ure se spel. Soos gewoonlik kan jy hierdie nuwe speletjies direk in die demo-oortjie of deur die winkelbladsy van elke titel vind, en al jou vordering sal gestoor word ingeval jy besluit om 'n permanente aankoop te doen. Dit is nou die perfekte tyd om jou nuuskierigheid te bevredig en hierdie opwindende titels te probeer!

FAQ

Kan ek die PS5-weergawe van UNO speel as ek die oorspronklike PS4-weergawe besit?

Ja, die PS5-uitgawe van UNO is beskikbaar as 'n kruiskoop. As jy dus die oorspronklike UNO-speletjie op PS4 besit, kan jy ook toegang tot die PS5-weergawe kry sonder enige bykomende koste.

Hoe lank kan ek die proefweergawes in PS Plus Premium speel?

Elke proefweergawe bied 'n spesifieke aantal ure se spel. Die duur kan vir elke speletjie verskil, so dit is die beste om die besonderhede in die speletjie se beskrywing of deur die winkelbladsy na te gaan.

Sal my vordering gestoor word as ek besluit om 'n speletjie te koop nadat ek die proefweergawe gespeel het?

Ja, enige vordering wat jy maak tydens die proefweergawe sal gestoor en oorgedra word as jy kies om die speletjie permanent te koop.