Eenheidsman word daarvan beskuldig dat hy tjeks vir stiefdogter se troue vervals het

Opsomming: 'n Man van Unity staan ​​tans tereg omdat hy na bewering 'n tuisrekenaar gebruik het om tjeks te vervals en verkopers te betaal wat vir sy stiefdogter se troue in 2020 gehuur is. Joseph Malago staan ​​tereg op verskeie aanklagte van vervalsing, diefstal, slegte tjeks en onwettige wapenbesit. Die vervolging beweer dat Malago vals tjeks by 'n plaaslike kruidenierswinkel gebruik het en vals tjeks van altesaam meer as $20,000 11 aan trouverkopers opgestel het. Die tjeks het later gespring, wat die verkopers onbetaal gelaat het. Boonop het die polisie XNUMX wapens by Malago se huis gevind, wat hy weens vorige kriminele veroordelings nie mag besit nie. Die verdedigingsprokureur voer aan dat daar onvoldoende bewyse is om Malago se eienaarskap of besit van die wapens te bewys.

Titel: Unity Man beskuldig van tjekvervalsing in Wedding Scam

In 'n verstommende saak wat in Westmoreland County ontvou het, bevind 'n Unity-man homself tereg omdat hy na bewering vervalste tjeks gebruik het om verkopers wat vir sy stiefdogter se troue gehuur is, te bedrieg. Die verhoor het vandeesweek begin, met Joseph Malago wat deur 'n magdom aanklagte teregstaan, insluitend vervalsing, diefstal en onwettige wapenbesit.

Die assistent-distriksprokureur, Cassidy Hatten, het jurielede versoek om "die gemors te omhels" terwyl sy die vier sake teen Malago voorgelê het. Hatten het die belangrikheid van ooggetuies en ywerige polisiewerk beklemtoon, waarsonder hierdie bedrieglike skema dalk ongesiens verbygegaan het.

Die beweerde bedrogspul het vroeg in September 2020 begin toe Malago na bewering vervalste tjeks by 'n plaaslike kruidenierswinkel gebruik het. Aanklaers beweer dat Malago hierdie tjeks suksesvol vervals het deur rekeninginligting te gebruik wat van 'n nabygeleë motorhandelaar gesteel is. Soos die maand gevorder het, het hy voortgegaan om hierdie bedrieglike taktiek te gebruik, wat daartoe gelei het dat trouverkopers onbetaald bly vir hul dienste by sy stiefdogter se troue op 24 September 2020, wat by Hempfield Park gehou is.

Volgens Hatten het Malago verskeie bedrieglike tjeks, ten bedrae van meer as $20,000 XNUMX, in die naam van 'n fiktiewe besigheidsrekening geskryf. Ongelukkig vir die verkopers het hierdie tjeks gespring, wat hulle in finansiële nood gelaat het. In 'n verdere daad van misleiding het Malago teen die einde van September nog 'n vals tjek by 'n plaaslike krediet-unie gewissel.

Owerhede het die bewyse ontdek wat hulle nodig gehad het tydens 'n deursoeking van Malago se woning, en verskeie rekenaars ontbloot wat vermoedelik gebruik is in die skep van die vervalste tjeks. Boonop het hulle 11 wapens gevind wat Malago weens vorige kriminele veroordelings verbied is om te besit.

Mark Adams, prokureur vir verdediging, het die bewerings kwaai betwis en beweer dat die vervolging nie aansienlike bewyse het om Malago se eienaarskap, besit of verkoop van die gekonfiskeerde wapens te bewys nie. Adams het ook die moontlikheid geopper dat Malago se vrou moontlik betrokke was by die tjekskryf en verspreiding aan die verkopers.

Die verhoor, onder leiding van regter Tim Krieger, sal na verwagting regdeur die week duur. Terwyl die verrigtinge voortgaan, wag beide die verdediging en vervolging op die uitspraak wat Malago se lot sal bepaal.