Uitgebreide Amtrak-diens wat na Ohio kom: verbind Cleveland, Columbus, Dayton en Cincinnati

In 'n beduidende ontwikkeling vir Ohio se vervoerinfrastruktuur, het die federale regering befondsing toegeken vir die studie van 'n uitgebreide Amtrak-diens wat Cleveland, Columbus, Dayton en Cincinnati sal verbind. Hierdie inisiatief, bekend as die 3C+D-roete, is een van vier in Ohio wat federale befondsing sal ontvang vir beplanning en ontwikkeling van uitgebreide passasierspoor oor die Verenigde State.

Die Federale Spoorwegadministrasie het ook die nuwe en uitgebreide diens tussen Cleveland, Toledo en Detroit gekies vir sy korridorontwikkelingsprogram. Elkeen van hierdie roetes sal $500,000 ontvang om 'n diensontwikkelingsplan te ontwikkel, wat die uitgawes, potensiële ryerskap, reistye en ander sleutelfaktore wat betrokke is by die uitbreiding van die diens uiteensit.

Ohio Senator Sherrod Brown beskou hierdie nuus as 'n positiewe stap in die rigting van die versterking van Ohio se ekonomie. Hy glo dat die uitbreiding van Amtrak-diens groter geleenthede sal bied, besigheidsgroei sal bevorder, werk skep en gemeenskappe regoor die Midde-Weste sal verbind. Brown was 'n sterk voorstander vir die verkryging van die befondsing wat nodig is om Amtrak-uitbreiding in Ohio 'n werklikheid te maak en beloof om voort te gaan veg vir kritieke infrastruktuurprojekte.

Terwyl hierdie befondsing die eerste fase van verskeie jare se studie vir uitgebreide diens is, spreek die voormalige uitvoerende direkteur van All Aboard Ohio, Stu Nicholson, optimisme uit. Hy glo dat Ohio binne vier tot vyf jaar nuwe passasierspoordiens kan sien as alles volgens plan verloop.

Die befondsing vir toekomstige passasierspooruitbreidings kom van die Korridor Identifikasie en Ontwikkelingsprogram, wat deel is van die Tweeparty-infrastruktuurwet wat aan die einde van 2021 deur die Kongres goedgekeur is. Amtrak het al lank Ohio geteiken vir uitbreiding, en erken dit as een van die mees onderbediende state in terme van van passasierspoor.

Die voorgestelde Amtrak-diens in Ohio sal nie 'n hoëspoed-spoor wees nie, maar sal eerder fokus op die verbetering van bestaande spore en infrastruktuur. Huidige ramings dui daarop dat die reis tussen Cleveland en Cincinnati aanvanklik ongeveer 5 1/2 uur sou neem, maar met baanverbeterings kan dit moontlik tot 4 uur en 55 minute verminder word.

Hierdie uitbreiding sal Ohio-bewoners meer konnektiwiteit en toegang tot vervoeropsies bied, wat beide inwoners en besighede bevoordeel. Met federale befondsing verseker vir beplanning en ontwikkeling, is Ohio goed op pad om die visie van 'n uitgebreide Amtrak-diens te verwesenlik wat groot stede regoor die staat sal verbind.