Voorstel om aftree-ouderdom vir polisiebeamptes en brandbestryders te verleng word oorweeg

Die stadsraad van Chicago oorweeg tans 'n voorstel om die aftree-ouderdom vir polisiebeamptes en brandbestryders na 63 jaar te verleng. Die idee agter hierdie voorstel is om kommer oor polisiebeamptebehoud aan te spreek en personeeltekorte te verlig. Die voorstel, wat nog in die beplanningstadium is, het debatte ontketen oor die geskiktheid van ouer individue vir fisiek veeleisende rolle in wetstoepassing en brandbestryding.

Terwyl sommige argumenteer dat hierdie beroepe beter geskik is vir jonger individue, beklemtoon ondersteuners van die voorstel die voordele wat dit kan inhou. Die vakbond wat die rangorde verteenwoordig, stel veral daarin belang om die aftree-ouderdom van 63 na 65 te verleng, aangesien dit beamptes die opsie sal gee om aan te hou werk as hulle dit wil doen.

Chris Taliaferro, voorsitter van die polisie en brandweerkomitee, beklemtoon die finansiële voordele wat hierdie voorstel op die sukkelende polisie-pensioenstelsel kan inhou. Met die departement tans 'n tekort aan ongeveer 2,000 XNUMX poste, sal beamptes toelaat om vir 'n bykomende twee jaar te werk hulle in staat stel om vir 'n langer tydperk tot hul pensioene by te dra.

Daar is egter teenstanders wat die haalbaarheid bevraagteken om die aftree-ouderdom te verhoog. Wetgewer Nick Sposato, 'n voormalige brandweerman, glo dat die eise van die pos uitdagend kan wees, selfs vir jonger lede van die departement. Hy stel voor dat die aftree-ouderdom tot 60 verlaag moet word pleks van verhoog word.

Aan die ander kant voer ondersteuners aan dat om ouer polisiebeamptes en brandbestryders aan diens te hou waardevolle eienskappe na die departemente bring, soos leierskap, wysheid en ervaring. Wetgewer Anthony Napolitano, wat as polisiebeampte en brandweerman gedien het, glo dat die ouer, wyser benadering tot werk dikwels positiewe resultate oplewer.

Boonop is ouer beamptes geneig om minder klagtes teen hulle te hê en is hulle by minder regsgedinge betrokke, volgens die voormalige eerste adjunk-polisie-superintendent Anthony Riccio.

Die voorstel om die aftree-ouderdom te verleng is nog nie deur die komitee aangespreek nie. Dit sal na verwagting tydens die volgende vergadering op 18 Desember bespreek word. Die besluit of hierdie verandering in werking gestel moet word, sal aansienlike implikasies vir die polisie en brandbestrydingsdepartemente in die stad Chicago hê.