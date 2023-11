Professor Layton and the New World of Steam word in 2025 op Nintendo Switch vrygestel

Vlak 5 het onlangs aangekondig dat die hoogs verwagte speletjie, Professor Layton and the New World of Steam, in 2025 op die Nintendo Switch-platform sal uitkom. Die amptelike webwerf vir die speletjie is opgedateer met 'n nuwe vrystellingvenster en 'n opwindende lokprent, wat aanhangers 'n blik gee op wat voorlê.

Hierdie nuwe aflewering in die Professor Layton-franchise vind plaas een jaar ná die gebeure van Professor Layton and the Unwound Future. Die verhaal ontvou in Steam Bison, Amerika, waar hoogs gevorderde stoomenjins die wêreld 'n omwenteling gemaak het en selfs Londen se tegnologiese vooruitgang oortref het. ’n Geheimsinnige voorval in Steam Bison berei die verhoog vir ’n nuwe avontuur saam met professor Layton en sy vertroude leerling, Luke.

Professor Hershel Layton, wat bekend is vir sy kundigheid in argeologie en raaisels, gaan voort om raaisels regoor die wêreld te ontrafel. Intussen het Luke Triton, Layton se selfverklaarde eerste vakleerling, weens gesinsredes na die Verenigde State verhuis. Sy passie vir raaisels duur egter voort, en hy gebruik sy ingebore kreatiwiteit om alledaagse raaisels op te los en het gewild geword as "Speurder Luke."

Met die vrystelling van die speletjie wat vir 2025 geskeduleer is, ontstaan ​​spekulasie of dit ook op Nintendo se volgende generasie konsole sal bekendgestel word, wat moontlik Nintendo Switch 2 genoem word. Alhoewel dit waarskynlik lyk, met inagneming van die tydsberekening van vrystelling, is dit belangrik om daarop te let dat Nintendo voorheen gesê het sy verbintenis tot voortgesette ondersteuning vir die huidige Switch-konsole tot 2025.

Professor Layton and the New World of Steam is die 10de inskrywing in die Layton-franchise en die agtste aflewering met Hershel Layton as die protagonis. Aanhangers het gretig gewag op Layton se terugkeer in 'n hoofrol sedert sy laaste verskyning in die crossover-speletjie met Phoenix Wright: Ace Attorney in 2014. Die mees onlangse Layton-titel, Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy, is aanvanklik vir die Nintendo vrygestel. 3DS in 2017 en het later 'n Switch-poort in 2019 ontvang.

Terwyl Vlak 5 gereed maak om hierdie opwindende nuwe avontuur in 2025 te onthul, kan aanhangers verstandelike raaisels, meesleurende storievertelling en bekoorlike karakters verwag wat sinoniem geword het met die Professor Layton-reeks.