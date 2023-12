Koninklikes omhels feestyd met pragtige Kerskaartjie

Die Wallis-gesin versprei vakansiegevoel met 'n pragtige swart en wit Kerskaartjie vir 2023. Die koninklike familie is in 'n klassieke portret deur fotograaf Josh Shinner op die Windsor-gronde vasgevang. Die foto vertoon prins William, prinses Kate en hul drie kinders, prins George, prinses Charlotte en prins Louis.

Op die foto sit prinses Charlotte in 'n leerstoel, omring deur haar broers en susters en ouers. Die hele gesin is geklee in deftige wit knopies en swart tekkies, terwyl die prinsesse jeans aantrek en die prinse swart langbroeke dra. Die beeld straal elegansie en samehorigheid uit.

Die Prins en Prinses van Wallis het die kaart op sosiale media gedeel met die onderskrif: "Ons familie-Kerskaart vir 2023 🎄❤️." Die prent is vrygestel net 'n dag nadat Kate haar derde jaarlikse Royal Carols: Together at Christmas-geleentheid by Westminster Abbey aangebied het.

Vanjaar se sangdiens het die hele Wallis-gesin na vore gebring, insluitend prins Louis wat vir baie pragtige oomblikke gesorg het. Ander lede van die koninklike familie, soos prinses Beatrice en prinses Eugenie, was ook teenwoordig. Kate se familielede, insluitend haar ouers Carole en Michael Middleton en haar suster Pippa Middleton, was ook onder die gaste.

Die Royal Carols-geleentheid, wat op 1 Desember op die Britse netwerke ITV24 en ITVX uitgesaai sal word, fokus op die eer van individue en organisasies wat hul gemeenskappe deur die hele pandemie ondersteun het. Hierdie jaar skyn die kollig op diegene wat in vroeë kinderontwikkeling werk, 'n saak wat die Prinses van Wallis na aan die hart lê.

Soos die feesseisoen nader kom, deel die Wallis-gesin nie net hul vakansiegees deur hul pragtige Kerskaartjie nie, maar ook deur aandag te gee aan belangrike sake en om saam te kom as 'n liefdevolle en ondersteunende gesin.