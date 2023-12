Nuwe Prince of Persia-speletjie: 'n verfrissende aanpak van die franchise

In 'n verrassende wending het Ubisoft 'n nuwe Prince of Persia-speletjie vrygestel wat verskil van aanhangers se verwagtinge. Met die titel "The Lost Crown" bied hierdie speletjie 'n vars benadering tot die franchise, wat 'n Metroidvania-styl-spel vertoon wat aanhangers hul koppe in verwondering laat krap.

Anders as die langverwagte remake van die geliefde 2003-speletjie "The Sands of Time", wat aanhangers gretig uitgesien het, neem "The Lost Crown" 'n sprong in 'n ander rigting. Spelers speel as Sargon, een van die onsterflikes wat die taak het om Persië te beskerm, en begin 'n 20-25 uur avontuur wat in die chrono-vervloekte berg Qaf afspeel na 'n monumentale verraad.

Een van die uitstaande kenmerke van die speletjie is sy gevegstelsel, wat terugverwys na die oorspronklike Prince of Persia-speletjie. Spelers moet vinnige reflekse toon om aanvalle van vyande wat verskeie wapens gebruik, te weerstaan. Die geveg is uitdagend en vereis presiese tydsberekening om te bemeester. Baasgevegte dra by tot die opwinding, maar skep 'n fyn balans tussen uitdagend en frustrerend wees.

Benewens die intense gevegte, handhaaf "The Lost Crown" ook die presisie platform-kenmerk van die Prince of Persia-reeks. Spelers sal verraderlike omgewings moet navigeer, en hoewel mislukking nie onmiddellike dood tot gevolg het nie, sal dit 'n segment van die gesondheidstaaf uitput, wat bydra tot die uitdaging.

Die speletjie stel ook 'n Metroidvania-styl kaart bekend, wat vereis dat spelers verskeie paaie verken en gebiede herbesoek soos hulle vorder. Alhoewel sommige spelers hierdie deurkruising omslagtig kan vind, voeg dit diepte by die spel en maak dit moontlik vir die ontdekking van opgraderings en amulette wat die protagonis se vermoëns verbeter.

Grafies laat "The Lost Crown" ruimte vir verbetering, maar Ubisoft beloof 'n gladde 60fps-werkverrigting oor alle platforms. Die maatskappy verfyn steeds die speletjie, en geringe prestasieprobleme wat tydens die voorskou ondervind word, sal waarskynlik opgelos word voor die amptelike bekendstelling in middel Januarie.

Alhoewel die aanboordproses 'n twispunt vir sommige spelers kan wees, met gevegsmeganika wat 'n rukkie neem om te ontvou, bied "The Lost Crown" 'n diep, no-nonsense Metroidvania-ervaring wat sekerlik Prince of Persia-aanhangers sal behaag. Met sy unieke aanslag op die franchise en verfrissende spelmeganika, het dit die potensiaal om die speeljaar van 2024 op 'n hoë noot te begin.