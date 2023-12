Met-Ed kondig geskeduleerde kragonderbrekings in York en Cumberland Counties aan

Met-Ed, die nutsmaatskappy wat die provinsies York en Cumberland bedien, het twee komende beplande onderbrekings aangekondig om die nodige projekte uit te voer en die veiligheid van sy werkers te verseker. Alhoewel hierdie onderbrekings sommige kliënte kan bekommer, is dit noodsaaklik vir die handhawing van 'n betroubare en veilige elektriese stelsel.

Op Vrydag, 8 Desember, sal ongeveer 300 klante in die New Park-area van York County 'n kragonderbreking ervaar vanaf 7:7 tot 9:XNUMX. weens verouderde kontaknommers is nie almal egter bereik nie. Die klante wat geraak word, woon in die omgewing van talle paaie, insluitend Woolen Mill Road, New Park Road, Main Street, en vele ander. In die geval van ongunstige weerstoestande is die reëndatum vir hierdie onderbreking vir XNUMX Desember geskeduleer.

Boonop sal 'n afsonderlike onderbreking op Woensdag 13 Desember 113 kliënte in Mount Holly Springs, Cumberland County van 9:2 tot 15:XNUMX beïnvloed. Die strate wat geraak gaan word, sluit in Wattsstraat, North Baltimorelaan, Chestnutstraat en Walnutstraat. In geval van gure weer is die reëndatum vir hierdie onderbreking XNUMX Desember.

Met-Ed betreur enige ongerief wat deur hierdie onderbrekings veroorsaak word, maar beklemtoon die belangrikheid van die nodige instandhoudingswerk om 'n betroubare elektriese stelsel te verseker. Kliënte word aangeraai om alternatiewe reëlings te tref indien nodig, soos om elektroniese toestelle vooraf te laai en battery-aangedrewe beligtingsbronne tydens die onderbreking te gebruik. Met-Ed sal ywerig werk om die impak te minimaliseer en die projekte so vinnig as moontlik te voltooi.