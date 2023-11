Microsoft onthul Nostalgiese Kersfeestrui ter viering van Windows XP

Microsoft gaan voort met sy jaarlikse tradisie om 'n "lelike Kersfees-trui" vry te stel soos die vakansie nader. Vanjaar bring die trui hulde aan een van die mees ikoniese bedryfstelsels van die millennium, Windows XP.

Het jy al ooit daarvan gedroom om jou liefde vir een van die mees ikoniese bedryfstelsels van die millennium in die openbaar te verklaar? Wel, nou kan jy met Microsoft se nuutste handelsware. Vir Kersfees het die tegnologiereus 'n nuwe "lelike trui" vrygestel met die legendariese Windows XP-muurpapier met sy groen heuwel en blou lug.

Die trui is beskikbaar vir aankoop op Microsoft se toegewyde handelswebwerf vir €64.95 (ongeag die grootte). Kliënte sal € 13 vir belasting moet byvoeg en ongeveer € 30 vir versending as hulle wil hê dat die trui op die vasteland van Frankryk afgelewer word. As die totaal van ongeveer €110 jou nie afskrik nie, kan jy verwag om jou kosbare trui net betyds vir die vakansie te ontvang aangesien die aflewering geskeduleer is vir nie later nie as 17 Desember. Microsoft het aangekondig dat die opbrengs uit die truiverkope gaan na die Nature Conservancy, 'n NRO wat werk vir die bewaring van wild en biodiversiteit.

Op hul toegewyde webwerf vertel Microsoft kortliks die storie agter die ikoniese foto wat die wêreld vol gereis het. Gevang in 1996 deur die Amerikaanse fotograaf Charles O'Rear, wat vir publikasies soos National Geographic gewerk het, is die bekende heuwel geleë in Sonoma, Kalifornië, net 'n entjie van 'n wingerd af. Microsoft verseker dat die foto onaangeraak gebly het sedert dit geneem is en merk op dat die film wat destyds gebruik is, Fujifilm Velvia, bekend was daarvoor dat dit lewendige en versadigde kleure lewer, vandaar die bekende lewendige weergawe.

As jy nie bereid is om meer as €100 op 'n lelike trui te spandeer nie, moenie bekommerd wees nie. As jy verder op die webwerf blaai, sal jy die opsie vind om die oorspronklike muurpapier in al sy glorie af te laai. Microsoft het weergawes verskaf wat geskik is vir beide rekenaars en slimfone, sodat jy 'n nostalgiese aanraking by jou ultramoderne toestelle kan voeg.

FAQ

1. Hoeveel kos die Windows XP lelike trui?

Die Windows XP lelike trui is geprys teen €64.95, ongeag die grootte.

2. Hoeveel is die belasting en versending vir die trui?

Kliënte sal € 13 vir belasting moet byvoeg en ongeveer € 30 vir versending as hulle wil hê dat die trui op die vasteland van Frankryk afgelewer word.

3. Wanneer kan ek die aflewering van die trui verwag?

Die aflewering is geskeduleer om nie later as 17 Desember te arriveer nie.

4. Watter organisasie sal baat vind by die verkope van die trui?

Die opbrengs van die verkope van die trui gaan aan die Nature Conservancy, 'n NRO wat toegewy is aan die behoud van wild en biodiversiteit.