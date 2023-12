Nuwe geleenthede vir mobiele mammografie-vertonings in Warren County

Premier Health bring gerieflike en toeganklike mammografie-vertonings aan besige vroue in Warren County deur hul mobiele mammografie-afrigter. Die afrigter reis na verskeie besighede, openbare plekke en geleenthede regdeur die suidweste van Ohio, en verskaf gevorderde beeldtegnologie vir die opsporing van borskanker.

Toegerus met die nuutste 2D en Genius 3D Mammografie-tegnologie, word die mobiele mammografie-afrigter besit en bedryf deur Atrium Mediese Sentrum in Middletown. Hierdie innoverende oplossing bring die keuring direk na die vroue, wat die behoefte aan lang wag en ongerieflike afsprake uitskakel.

Om 'n mobiele mammogram te skeduleer, kan vroue (855) 887-7364 skakel. Verskeie datums en tye is beskikbaar vir afsprake in Desember op verskillende plekke in Warren County:

– Dinsdag van 10 vm. tot 6 nm. by SureCare Mediese Sentrum, Springboro

– Donderdag, 21 Desember, van 8:4 tot XNUMX:XNUMX. by Miami Valley Hospital Imaging – Springboro

– Woensdag, 27 Desember, van 9:5 tot XNUMX:XNUMX. by Dulan en Moore Dulan Family Wellness, Libanon

– Donderdag, 28 Desember, van 8:4 tot XNUMX:XNUMX. by Health Source of Ohio, Libanon

Premier Health is toegewyd om mammogramme meer toeganklik en gerieflik vir vroue in Warren County te maak. Deur die mobiele mammografie-afrigter na verskillende plekke in die area te bring, hoop hulle om meer vroue aan te moedig om hul gesondheid te prioritiseer en hul jaarlikse vertonings te kry.

Vir bykomende inligting oor die mobiele mammografieproses en beskikbare liggings, kan belangstellende individue www.premierhealth.com/mobilemammo besoek of e-pos [e-pos beskerm]. Maak gebruik van hierdie nuwe geleentheid en prioritiseer jou gesondheid deur vandag 'n mobiele mammogram te skeduleer!