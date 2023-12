Portage City streef herlewingsplan vir South Westnedge Kommersiële Korridor

Die stad Portage neem proaktiewe stappe om die afname in kommersiële eiendomswaardes in die South Westnedgelaan-kommersiële korridor aan te spreek, 'n eens florerende spilpunt wat die afgelope paar jaar beduidende uitdagings in die gesig gestaar het. Die dalende eiendomswaardes het 'n negatiewe impak op belastinginkomste vir verskeie openbare dienste en organisasies in die gebied gehad.

Die Crossroads Mall en sy omliggende eiendomme het die afgelope dekade 'n geleidelike daling in waarde gesien. Van 2017 tot 2022 het die gang 'n verstommende 37%-daling in eiendomsbelastingwaarde ervaar, wat van $80 miljoen tot $50 miljoen gedaal het. Hierdie afname het ook gelei tot 'n surplus van vakante kommersiële ruimte.

Met die erkenning van die belangrikheid van hierdie belastinginkomste vir noodsaaklike dienste soos onderwys, biblioteke en vervoer, is die stad Portage gretig om die kwessie aan te spreek. Die stadsbestuurder, Pat McGinnis, het die noodsaaklikheid beklemtoon om struikelblokke in bestaande verordeninge wat nuwe investering kan ontmoedig, uit die weg te ruim en om oop kommunikasie met huidige eiendomseienaars te handhaaf.

Om private kommersiële herinvestering aan te moedig, oorweeg Portage die implementering van die Kruispad-area-oorgangplan. Hierdie platform het ten doel om regeringsinmenging tot die minimum te beperk terwyl dit verseker word dat eiendomme langs South Westnedgelaan aan die nodige kodes en regulasies voldoen.

Een moontlike oplossing wat ondersoek word, is belastingverhogingsfinansiering, waar toekomstige verkoops- en inkomstebelasting gegenereer uit verhoogde eiendomswaardes gebruik sal word om in die fisiese infrastruktuur van die woonbuurt te herbelê. Deur gebruik te maak van federale en staatsprogramme, hoop Portage om hierdie potensiële finansiële hulpbronne te vang.

Benewens die finansiële aspek, soek stadsamptenare aktief insette oor hoe om nuwe besighede te lok en die kommersiële ruimtes wat vakant geraak het, te vul. Die doel is om 'n omgewing te skep wat private investering opgewonde maak en werksgeleenthede en ekonomiese groei genereer.

Die plan vir die herlewing van die Suid-Westnedgelaan Kommersiële Korridor is 'n beduidende poging deur Portage om die voormalige lewenskragtigheid van die gebied te herstel. Met ’n fokus op samewerking en strategiese beleggings, beoog die stad om ’n aantreklike en vooruitstrewende distrik te skep wat weer ’n magneet vir private investering sal wees en bydra tot die ekonomiese groei van die Portage-mark.