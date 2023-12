Antieke bakkery-gevangenis in Pompeii onthul grusame geskiedenis van verslaafde werkers

Argeoloë het 'n ontstellende ontdekking in Pompeii gemaak en 'n bakkery ontdek wat ook 'n tronk was vir verslaafde werkers en donkies. Die beknopte en donker werkspasie, met klein vensters hoog in die mure wat deur ysterstawe beveilig is, is tydens voortdurende opgrawings in die stad gevind. Die woning met die bakkery was waarskynlik onder opknapping toe die uitbarsting van die berg Vesuvius in 79 nC tot die vernietiging daarvan gelei het. Die onlangse bevinding van drie slagoffers in een van die bakkery se kamers dui egter daarop dat mense nog teenwoordig was ten tyde van die uitbarsting.

Die afwesigheid van deure en eksterne kommunikasie in die produksiearea, met slegs ’n uitgang na die huis se atrium, dui daarop dat die beweging van individue binne die bakkery hoogs beperk was. Dit dui sterk daarop dat die ruimte gebruik is om verslaafde werkers te beperk, wat hul bewegingsvryheid beperk. Die beveiliging van die vensters met ysterstawe dui verder daarop dat die eienaars hulle tot brute geweld gewend het om beheer oor hul verslaafde arbeidsmag te behou.

Aangrensend aan die bakkery het 'n area vir maalwerk halfsirkelvormige inkepings in die plaveiselblaaie vertoon, moontlik doelbewuste uitsny om die beweging van diere te koördineer en te verhoed dat hulle gly. Hierdie inkepings strook met die geskrifte van Apuleius, 'n tweede-eeuse nC skrywer wat die terugbrekende arbeid beskryf het wat werkers en diere in antieke meule verduur het.

Hierdie grusame ontdekking bied 'n ontstellende blik op die alledaagse lewens van verslaafde individue in Pompeii. Hierdie vergete individue, insluitend slawe, het die meerderheid van die bevolking uitgemaak en het 'n beduidende rol gespeel in die ekonomie, kultuur en sosiale struktuur van die Romeinse beskawing. Die komende uitstalling, "The Other Pompeii: Ordinary Lives in the Shadow of Vesuvius," het ten doel om lig te werp op hierdie misgekykte figure en hul bydraes tot die antieke Romeinse samelewing.