Owerhede soek openbare hulp om gesteelde voertuig op te spoor en verdagtes ná inbraak

Owerhede in Lamoille County wend hulle tot die publiek vir hulp in hul voortgesette ondersoek na 'n onlangse inbraak by die River Valley Store in Johnson. Die voorval het vroeg Sondagoggend plaasgevind, wat 'n vinnige reaksie van wetstoepassers uitgelok het.

Tydens die inbraak het die verdagtes daarin geslaag om met 'n aansienlike hoeveelheid gesteelde goedere weg te kom. Meer as 50 kartonne sigarette, 60 vape patrone en $450 in munte is as vermis aangemeld. Boonop het die eiendomskade wat tydens die misdaad aangerig is, 'n geraamde $12,000 XNUMX in verliese vir die besigheid tot gevolg gehad.

Videomateriaal van die toneel het die skuldiges vasgevang wat in 'n gesteelde Dodge 5500-stortwa gevlug het. Hierdie ontwikkeling het owerhede genoop om 'n staatswye waarskuwing vir die gesteelde voertuig uit te reik. Boonop is lasbriewe uitgereik vir die twee geïdentifiseerde verdagtes: Amanda Laraway, 'n inwoner van Johnson, en Dilian Jiron, wat van North Hyde Park kom.

Met 'n voortdurende ondersoek aan die gang, moedig wetstoepassers enigiemand met enige inligting oor die misdaad of die verblyfplek van die verdagtes aan om na vore te kom. Die Lamoille County Sheriff's Department kan by 802-888-3502 gekontak word.

Deur die hulp van die publiek in te win, hoop owerhede om die arrestasie van die verdagtes en die herwinning van die gesteelde stortbak te bespoedig. Die samewerking tussen wetstoepassers en gemeenskapslede kan instrumenteel wees om diegene wat verantwoordelik is vir die misdaad voor die gereg te bring.