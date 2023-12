Nuwe inligting vrygestel in Saginaw Township Roof

Opsomming: Saginaw Township Polisie soek die publiek se hulp om 'n verdagte te identifiseer wat betrokke was by 'n onlangse roof by 'n plaaslike Kroger winkel. Die voorval het Maandag 4 Desember by die Kroger in Statestraat plaasgevind. Die verdagte, wat as 'n skraal man beskryf word, het die kliëntedienstoonbank genader en geld geëis terwyl hy aangedui het dat hy 'n handwapen het. Nadat hy die kontant ontvang het, het die verdagte in 'n wit Nissan Altima van die toneel gevlug met skade aan die voorste passasierskant. Die polisie doen 'n beroep op enigiemand met inligting om hulle te kontak.

Saginaw Township-owerhede het nuwe besonderhede bekend gemaak rakende die onlangse roof by 'n Kroger-winkel in Statestraat. Die verdagte, wat onbekend bly, het die winkel kort na 11:30 op 4 Desember binnegegaan en die kliëntedienstoonbank genader. Ooggetuies het berig dat die verdagte die personeel met 'n versteekte wapen gedreig het en toegang tot die kasregister geëis het.

Die verdagte word beskryf as 'n skraal-geboude individu wat 'n blou kappie sweatshirt, ligkleurige jeans en wit skoene dra. Hy het die nommerplaat van sy wit Nissan Altima met 'n lap of lap bedek. Daar is veral ontdek dat die voertuig merkbare skade aan sy voorste passasierskant gehad het, sowel as 'n vermiste velling of 'n noodband wat aan dieselfde area geheg is.

Wetstoepassingsbeamptes doen 'n openbare pleidooi vir hulp om die verdagte te identifiseer, en doen 'n beroep op enigiemand met relevante inligting om na vore te kom. Inwoners word aangemoedig om die Saginaw Township-polisiedepartement per telefoon by 989-791-7226 te kontak of na hulle uit te reik deur hul amptelike Facebook-blad.

Die ondersoek na hierdie voorval is aan die gang, met owerhede wat ywerig bewyse versamel en leidrade najaag. Die polisiedepartement hoop dat die vrystelling van hierdie nuwe besonderhede die gemeenskap sal aanspoor om noodsaaklike inligting te verskaf wat kan help om die saak op te los.