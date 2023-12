String motordiefstalle veroorsaak paniek in Delaware County

In 'n reeks ontstellende gebeure is inwoners in Upper Chichester Township geruk deur 'n rits motordiefstalle en -inbrake wat Maandagoggend in die vroeë oggendure plaasgevind het. Plaaslike polisie ondersoek tans die voorvalle, ontleed videomateriaal noukeurig en volg wenke op in die hoop om die skuldiges te identifiseer wat verantwoordelik is vir die misdade.

Die inbrake het omstreeks 2:XNUMX op Euclidlaan, East Helms Manor en Meetinghouseweg plaasgevind, wat die gemeenskap in 'n toestand van frustrasie en verwarring gelaat het. Sommige inwoners het vrees en diepe kommer uitgespreek omdat die misdade te naby die huis getref het. Tiffany en Allen Hansell is in ongeloof gelaat toe hulle ontdek het dat Allen se Ford Explorer gesteel is, terwyl nog een van hul voertuie deurgevroetel is. Hul kleuter se karstoeltjie is onverskillig op die pad gegooi, wat hul skok vererger het. Die egpaar het die voorval dadelik by die plaaslike polisie aangemeld, wat op hul beurt ten minste drie bykomende gesteelde motors en verskeie ander inbrake bevestig het.

Sekuriteitsbeeldmateriaal wat deur Action News verkry is, het vasgevang die Hansells se SUV wat deur die woonbuurt gery is, saam met twee ongeïdentifiseerde individue wat 'n buurman se eiendom betree het, gewapen met flitsligte. Die situasie het inwoners op hol gelaat, met Vincent DiMaggio, wie se motor ook gesteel is, wat die situasie "belaglik" noem. DiMaggio en sy meisie is wakker gemaak deur die geluid van hul voertuie wat uit hul oprit geneem word. Terwyl hy daarin geslaag het om sy meisie se gesteelde Kia met GPS op te spoor na 'n straat in Wilmington, Delaware, het die beproewing 'n selfs meer surrealistiese wending geneem. DiMaggio het gesien hoe die dief in sy gesteelde motor verbygery het terwyl hy langs die polisiebeamptes gestaan ​​het. Ondanks ’n agtervolging kon die polisie nie die skuldige vasvat nie.

Die Upper Chichester Township-polisie werk saam met die owerhede in Delaware, soos blyk uit hul bevestiging van 'n agtervolging wat in die buurstaat plaasvind. Boonop onthul sekuriteitsfoto's wat van 'n vulstasie in Wilmington verkry is 'n gemaskerde individu wat moontlik probeer het om DiMaggio se vriendin se kredietkaart te gebruik.

Die reperkussies van hierdie misdade strek verder as die verlies van voertuie; DiMaggio, 'n messelaar, kry gereedskap ter waarde van $2,000 XNUMX wat hy in sy motor gestoor het. Die gevoel van skending en onrustigheid onder die bure is tasbaar, wat hulle laat bevraagteken wat volgende kan kom. Met kommer wat toeneem, doen inwoners 'n beroep op plaaslike wetstoepassing om patrollies in die gebied te verhoog om verdere kriminele aktiwiteite af te weer.

Terwyl die ondersoek voortgaan, doen die polisie in die Upper Chichester Township 'n beroep op die publiek vir enige inligting rakende die identiteite van die betrokke verdagtes. Enige relevante leidrade moet so gou moontlik aan die owerhede gerapporteer word.