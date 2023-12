Pokémon Scarlet and Violet: Legendariese Pokémon keer terug in The Hidden Treasures Expansion

'n Nuwe lokprent is vrygestel vir Pokémon Scarlet en Violet se komende uitbreiding, The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk, wat op 14 Desember 2023 bekendgestel sal word. Alhoewel ons reeds geweet het van die nuwe legendariese Pokémon Terapagos, is dit het aan die lig gebring dat fan-gunsteling legendaries ook 'n verskyning sal maak. Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo en Lunala sluit by die avontuur aan.

Nie net sal hierdie legendariese wesens terugkeer nie, maar baie ander van regdeur die Pokémon-reeks sal ook 'n terugkeer maak. Opleiers sal die geleentheid kry om die oorspronklike legendariese voëls sowel as Entei, Suicune en Raikou te ontmoet. Om dit te doen, moet hulle die hoofverhaal van The Hidden Treasures of Area Zero Part 2: The Indigo Disk voltooi en 'n karakter met die naam Snacksworth by Blueberry Academy ontmoet.

Opleiers kan deelneem aan Blueberry Quests (BBQ's) in die Terarium en versnaperinge van Snacksworth verdien. Hierdie versnaperinge sal hulle in staat stel om sekere legendariese Pokémon uit die reeks binne die Paldea-streek teë te kom. Snacksworth sal ook sy uitgebreide kennis oor hierdie Pokémon en regale-afrigters deel met verhale van sy eie heldhaftige ontmoetings met hulle.

Benewens die terugkeer van legendariese Pokémon, sal Pokémon Scarlet en Violet 'n opwindende nuwe Synchro-modus bevat. Spelers wat ver genoeg in die avontuur gevorder het, sal die Synchro-masjien kan gebruik om die wêreld deur die oë van hul gunsteling Pokémon te sien.

En dit is nie al nie! Alle vorige voorgereg Pokémon sal ook verkrygbaar wees in Pokémon Scarlet en Violet, wat selfs meer opsies en verskeidenheid vir afrigters byvoeg.

Terwyl Pokémon Scarlet en Violet gewaagde nuwe idees bekendgestel het, beoordeel die resensie van IGN die uitbreiding 6/10. Die resensie noem dat hoewel die konsepte fantasties is, daar 'n paar aspekte is wat onvoltooid voel of ontbreek in die spel se uitvoering.

Is jy opgewonde om legendariese Pokémon teë te kom en die uitgebreide wêreld van Pokémon Scarlet en Violet te verken? Die bekendstelling van The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk is net om die draai, so maak gereed om 'n nuwe avontuur met jou gunsteling Pokémon aan te pak!