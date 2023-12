Pokémon Scarlet and Violet: Maak gereed vir die avontuur

Maak gereed vir 'n opwindende nuwe avontuur in Pokémon Scarlet and Violet! Die hoogs verwagte tweede deel van "The Hidden Treasure of Area Zero"-uitbreidingspas is net ure van vrystelling af. Na die sukses van die eerste deel, "The Teal Mask", kan spelers nou uitsien om 'n opwindende reis in "The Indigo Disk" aan te pak.

Om "The Indigo Disk" te ontsluit, moet spelers eers beide die basisspeletjie en "The Teal Mask"-uitbreiding voltooi. Hierdie uitdagende eindspel-inhoud bied 'n nuwe vlak van opwinding vir diegene wat elke hoek en draai van Paldea en sy omgewing verken het. Berei voor om dieper in die boeiende plot van die Katakami-streek te duik terwyl alles voor jou oë ontvou.

Die vrystelling van "The Indigo Disk" is geskeduleer vir 10:5 JST (Japannese Standaardtyd), wat vertaal word na XNUMX:XNUMX Stille Oseaan-tyd in die VSA. Hier is die vrystellingstye vir verskeie tydsones:

– PST (Pacific Standard Time): 5:00, 13 Desember

– CT (Sentrale Tyd): 7:00, 13 Desember

– ET (Eastern Time): 8:00, 13 Desember

Terwyl jy gretig die vrystelling verwag, is dit nou die perfekte tyd om jou strategie te beplan, jou span Pokémon bymekaar te maak en gereed te maak om 'n epiese avontuur aan te pak. Met nuwe uitdagings, karakters en verrassings wat in "The Indigo Disk" op jou wag, is daar geen beter tyd om jouself in die wêreld van Pokémon Scarlet en Violet te verdiep nie.

Merk dus jou kalenders en berei jouself voor vir die uiteindelike Pokémon-ervaring. Die aftelling na "The Indigo Disk"-vrystelling het begin, en die opgewondenheid is besig om te bou. Is jy gereed om die verborge skatte van Area Zero te ontdek? Maak gereed om 'n reis soos geen ander in Pokémon Scarlet and Violet aan te pak nie!