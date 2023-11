Pokémon GO Black Friday-uitverkoping bied dubbelbonusmunte vir afrigters

Pokémon GO het onlangs die opwindende besonderhede van vanjaar se Black Friday-uitverkoping onthul. Opleiers sal die geleentheid hê om hul bonus-PokéCoins te verdubbel wanneer hulle bondels van meer as $20 USD op die amptelike Pokémon GO-webwinkel koop. Hierdie eksklusiewe promosie stel spelers in staat om PokéCoins buite die gewone in-app-winkel te bekom terwyl hulle bykomende bonusmunte verdien as 'n beloning vir hul aankoop.

Alhoewel die nuus dalk aanloklik klink, is dit belangrik om daarop te let dat die dubbelbonusmunte nie beteken dat u dubbel die bondelgrootte vir dieselfde prys ontvang nie. In plaas daarvan verdubbel Niantic die bonusmunte wat toegeken word vir aankope wat deur die Pokémon GO Webwinkel gemaak word.

Om 'n bietjie lig op die pryse en vergelykings te werp, het ons die bondelkoste ondersoek wat beskikbaar is op die gewone Webwinkel, inprogramwinkel in Kroasië. Hou in gedagte dat pryse kan wissel na gelang van jou streek as gevolg van Niantic se streekspesifieke pryse.

By die hersiening van die beskikbare bondels, is dit duidelik dat die Black Friday-aanbiedings 'n paar voordele bied vir groter bondelaankope. Hulle mag egter nie so merkwaardig wees as wat verwag is nie. Wanneer die groot bondels van 2500 munte, 5200 munte en 14500 munte vergelyk word, blyk die gewone webwinkelbundels ongeveer 7% goedkoper te wees as in-speletjie bondels. Intussen toon die Black Friday-bundels 'n gemiddelde besparing van 13.5% in vergelyking met die ekwivalente in-speletjie-bundels.

In die algemeen, as jy kies om voordeel te trek uit hierdie uitverkoping, kan jy verwag om enige plek van 12% tot 14.3% te bespaar, afhangend van die bondel waarvoor jy kies.

Met inagneming van hierdie bevindinge, is dit veilig om te sê dat hierdie Black Friday-aanbiedings dalk nie so opwindend is soos wat sommige verbruikers begin verwag het nie. As jy nie dringend PokéCoins benodig nie, is dit dalk wys om hierdie uitverkoping oor te slaan. As jy egter 'n aankoop wil doen, wees verseker dat daar nie 'n beduidende verskil in afslag is tussen die bondelgroottes wat aangebied word nie.

Vrae:

V: Hoe kan opleiers voordeel trek uit Pokémon GO se Black Friday-uitverkoping?

A: Opleiers kan hul bonus-PokéCoins per aankoop verdubbel op bondels van meer as $20 USD deur die Pokémon GO-webwinkel.

V: Is die Black Friday-bundelpryse wêreldwyd dieselfde?

A: Nee, Niantic gebruik streekspesifieke pryse, so die pryse kan verskil na gelang van jou land.

V: Hoe vergelyk die Black Friday-bundels met gewone Webwinkel- en inprogram-bundels?

A: Gereelde Webwinkel-bundels is gemiddeld 7% goedkoper as in-speletjie-bundels, terwyl Black Friday-bundels besparings van ongeveer 13.5% bied.