Nuwe POCO M6 Pro 8GB + 256GB-variant nou beskikbaar in Indië

By

POCO, die gewilde slimfoonhandelsmerk, het onlangs 'n nuwe variant van sy POCO M6 Pro in Indië bekendgestel. Die jongste toevoeging tot die reeks kom met 8 GB RAM en 256 GB berging, wat gebruikers meer krag en bergingspasie bied vir hul alledaagse behoeftes. Hierdie nuwe variant sluit aan by die voorheen vrygestelde 4GB + 64GB en 4GB + 128GB opsies, wat kliënte nog meer keuses bied wanneer dit kom by die keuse van 'n toestel wat aan hul vereistes voldoen.

Een van die uitstaande kenmerke van die POCO M6 Pro is sy groot 6.79-duim LCD-paneel met Full HD+ resolusie. Die skerm bied 'n gladde 90Hz-verversingstempo en 'n responsiewe 240Hz-aanraakmonstertempo, wat 'n vloeiende en interaktiewe ervaring verseker. Met 'n maksimum helderheid van 550 nits, lewer die skerm lewendige en lewendige visuele beelde, wat die algehele kykervaring verbeter.

Wat kameravermoëns betref, spog die POCO M6 Pro met 'n primêre 50-megapixel-kamera, vergesel van 'n 2-megapixel-dieptesensor aan die agterkant. Hierdie kombinasie stel gebruikers in staat om pragtige en gedetailleerde foto's te neem, terwyl die 5-megapixel-voorkamera perfek is vir selfies en video-oproepe.

Onder die enjinkap word die POCO M6 Pro aangedryf deur die Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SoC, wat gladde werkverrigting en reaksie bied. Die toestel loop op die Android 13-bedryfstelsel met MIUI 14, wat 'n moderne en doeltreffende gebruikerservaring bied.

Ander noemenswaardige kenmerke van die POCO M6 Pro sluit in 'n 5,000mAh-battery met 18W vinnige laai-ondersteuning, 'n sy-gemonteerde vingerafdrukskandeerder vir ekstra sekuriteit en gerief, en 'n 3.5 mm-koptelefoonaansluiting vir oudio-entoesiaste. Die toestel ondersteun ook Hi-Res klank en kom met infrarooi afstandbeheerfunksies, wat dit 'n veelsydige opsie maak vir multimediaverbruik.

Die POCO M6 Pro 8GB + 256GB-variant is geprys teen Rs 14,999 en is eksklusief beskikbaar op Flipkart. As 'n spesiale bekendstellingspromosie bied POCO 'n vaste Rs 2000 onmiddellike afslag vir HDFC- en ICICI Bank-kredietkaarthouers, wat dit 'n selfs meer aantreklike opsie vir potensiële kopers maak.

Vrae:

V: Wat is die spesifikasies van die POCO M6 Pro 8GB + 256GB-variant?

A: Die POCO M6 Pro 8GB + 256GB-variant beskik oor 'n 6.79-duim LCD-paneel, 'n Snapdragon 4 Gen 2 SoC, 'n 50-megapixel-agterkamera, 'n 5,000 13 mAh-battery en werk op Android 14 met MIUI XNUMX.

V: Hoeveel kos die POCO M6 Pro 8GB + 256GB-variant?

A: Die POCO M6 Pro 8GB + 256GB-variant is in Indië teen Rs 14,999 geprys.

V: Waar kan ek die POCO M6 Pro 8GB + 256GB-variant koop?

A: Die POCO M6 Pro 8GB + 256GB-variant is eksklusief op Flipkart beskikbaar.

V: Is daar enige afslag beskikbaar vir die POCO M6 Pro 8GB + 256GB-variant?

A: Ja, POCO bied 'n vaste Rs 2000 onmiddellike afslag vir transaksies wat met HDFC- en ICICI Bank-kredietkaarte gemaak word.