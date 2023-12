POCO M6 5G: Onthulling van die Budget Smartphone Beast

POCO, die bekende Chinese slimfoonvervaardiger, is gereed om sy jongste begrotingsvriendelike aanbieding, die POCO M6 5G, in Indië bekend te stel. Die amptelike aankondiging is geskeduleer vir 22 Desember 2023, om 12:XNUMX IST. Voor die bekendstelling het die maatskappy egter 'n teaser vrygestel wat 'n paar opwindende besonderhede oor die toestel se bergingskapasiteit onthul.

Die teaser, wat op X (voorheen Twitter) gedeel is, vertoon 'n beeldplakkaat wat 'n aanduiding gee van die POCO M6 5G se bergingsvermoëns. Volgens die teaser sal die slimfoon 'n indrukwekkende interne bergingopsie van tot 256 GB hê. Verder word dit aangedryf deur die MediaTek Dimensity 6100+ SoC, wat gladde werkverrigting en doeltreffende multitasking verseker. Die prys van die toestel is ook geterg, met die basismodel wat na verwagting teen net minder as 10,000 120 INR (ongeveer XNUMX Amerikaanse dollar) geprys sal word.

Om voort te gaan met sy spesifikasies, is die POCO M6 5G toegerus met 'n lang 6.74-duim HD+-skerm, wat 'n 90Hz-verversingsfrekwensie, 600 nits se piekhelderheid en 'n 180Hz-aanraakmonstertempo bied. Die brandstof van die toestel is 'n massiewe 5,000 18 mAh batterypak wat 4W vinnige laai kan ondersteun. Wat geheue betref, word verwag dat dit in drie konfigurasies sal kom: 6 GB, 8 GB en 128 GB RAM, tesame met twee bergingsopsies van 256 GB en XNUMX GB, wat uitgebrei kan word via 'n toegewyde microSD-kaartgleuf.

Aan die voorkant van die kamera spog die agterkant van die POCO M6 5G met 'n dubbele kamera-opstelling, met 'n primêre lens van 50 megapixel. Vir selfies en video-oproepe bied dit 'n 5-megapixel-kamera aan die voorkant. Boonop sal die toestel vooraf geïnstalleer word met Android 13 OS, gebaseer op die MIUI 14-pasgemaakte vel.

Gerugte dui daarop dat die POCO M6 5G 'n nuwe handelsmerk is van die onlangs bekend gestel Redmi 13C 5G. Aanhangers en tegnologie-entoesiaste sal egter tot die amptelike bekendstellingsgeleentheid moet wag om hierdie spekulasie te bevestig. Bly ingeskakel vir meer opdaterings en dekking van die POCO M6 5G se onthulling môre.