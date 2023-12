Pruiminwoners staar die verhoging van eiendomsbelasting in die gesig namate inflasie styg

’n Dreigende eiendomsbelastingverhoging het huiseienaars in Plum, Pennsilvanië bekommerd gelaat omdat hulle volgende jaar hoër belastingrekeninge verwag. Die voorgestelde 2024-begroting dui op 'n aansienlike styging in die millage-koers van 4.78 tot 6.63, 'n onrusbarende sprong van 38.7%. Brenda Demello, inwoner van Plum Borough, het haar kommer oor hierdie skielike styging uitgespreek en daarna verwys as 'n "ballonbetaling" wat die plaaslike bevolking sou belas.

Plum se finansiële direkteur, Michael Whitico, het erken dat die millage-koers onveranderd gebly het sedert 2017. As gevolg van stygende uitgawes tesame met stagnante lone en maatskaplike sekerheidsvoordele, meen plaaslike amptenare dat hierdie verhoging nodig is om 'n gelykbreekfondsbalans te handhaaf vir die algemene fonds. Whitico skat dat eiendomseienaars 'n bykomende $185 per jaar sal moet betaal vir elke $100,000 van aangeslane waardasie.

Raadspresident Mike Doyle het voor die dilemma gekonfronteer om óf die millage-koers te verhoog óf dienste te verminder. Met uitgawes wat voortdurend styg en surplusfondse uitgeput, het die raad tot die gevolgtrekking gekom dat 'n verhoging onvermydelik en noodsaaklik is om aan staatsregulasies te voldoen. Doyle het beklemtoon dat hierdie aanpassing daarop gemik is om die begroting vir die volgende ses jaar te stabiliseer, wat die behoefte aan jaarlikse besprekings oor die aangeleentheid uitskakel.

Terwyl sommige inwoners, soos Demello, argumenteer dat so 'n aansienlike verhoging in die wiele gery moet word in plaas daarvan om gelyktydig geïmplementeer te word, hou die raad vol dat 'n onmiddellike optrede nodig is en in die beste belang van die gemeenskap. Die finale besluit oor die 2024 voorgestelde begroting, insluitend die belastingverhoging, sal op 13 Desember tot stemming gebring word.

Aangesien inflasie steeds gemeenskappe landwyd raak, dien Plum as 'n uitstekende voorbeeld van die uitdagings wat plaaslike regerings in die gesig staar om begrotings te balanseer terwyl hulle in die behoeftes van inwoners voorsien.