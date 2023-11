PlayStation Portal: 'n Tweede skermervaring vir PS5

Op soek na 'n nuwe manier om jou PlayStation 5-spelervaring te verbeter? Kyk nie verder as die PlayStation-portaal nie. Hierdie innoverende toestel het vinnig 'n moet-hê-item vir PlayStation-aanhangers geword, en bied 'n tweede skermoplossing waarmee jy jou gunstelingspeletjies vanuit die gemak van jou bank of bed kan speel.

Terwyl die aanvanklike reaksie op die PlayStation Portal dalk sag was, het die beperkte voorraadvlakke 'n waansin onder gamers geskep, met almal wat nou gretig is om een ​​in die hande te kry. Ons resensie van die toestel gee dit 'n stewige 8/10-gradering, wat die bruikbaarheid daarvan as 'n tweede skermmetgesel vir die PS5 beklemtoon. Dit is egter opmerklik dat die gebrek aan Bluetooth en 'n internetblaaier die funksionaliteit daarvan buite die huis beperk.

Maar moenie vrees nie, want Sony het bevestig dat die PlayStation Portal vanaf 22 November weer in voorraad in die Verenigde Koninkryk sal wees. Hierdie nuus het verligting gebring vir diegene wat gretig gewag het op die beskikbaarheid daarvan. Volg @IGNUKDeals op Twitter vir opdaterings oor voorraadbeskikbaarheid.

So, wat presies is die PlayStation Portal en hoe verbeter dit jou spelervaring? Geprys teen £199.99 RRP, die PlayStation Portal is 'n toegewyde tweede skerm toestel vir die PS5. Dit laat jou toe om naatloos voort te gaan met jou speelsessie, selfs wanneer die TV deur iemand anders gebruik word. Of jy nou op die bank ontspan of in die bed ontspan, hierdie kompakte en draagbare toestel verseker dat jy nooit jou speletjie-avonture hoef mis te loop nie.

Soos die vakansieseisoen nader kom, het die PlayStation Portal na vore gekom as 'n gewilde keuse vir diegene wat onlangs in 'n PS5 belê het. Sy veelsydigheid en gerief maak dit 'n perfekte metgeselstuk vir jou blink nuwe konsole. Gryp nou een om jou spelgenot hierdie vakansieseisoen te maksimeer.

vrae

Wat is die prys van die PlayStation Portal?

Die PlayStation Portal kos £199.99 RRP in die Verenigde Koninkryk.

Wanneer sal die PlayStation Portal weer in voorraad wees?

Sony het bevestig dat die PlayStation Portal vanaf 22 November weer in voorraad in die Verenigde Koninkryk sal wees.

Het die PlayStation Portal Bluetooth en 'n internetblaaier?

Nee, die PlayStation Portal het nie Bluetooth of 'n internetblaaier nie, wat die gebruik daarvan buite die huis beperk.

Waar kan ek die PlayStation Portal koop?

Jy kan die PlayStation Portal by verskeie kleinhandelaars in die VK koop. Hou voorraadopdaterings van @IGNUKDeals op Twitter dop vir die jongste inligting.