Revolusionêre PlayStation Game Catalog Line-up vir November

November se PlayStation Game Catalog-reeks bied 'n opwindende reeks speletjie-ervarings, gevul met chaos, chaos, fantastiese avontuur en meer. Hierdie maand se keuse sluit in Teardown, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, Dead Island: Riptide Definitive Edition, Superliminal, Eiyuden Chronicle: Rising, Nobunaga's Ambition: Taishi, Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz, River City Melee Mach!!, Grandia en Jet Moto.

Teardown, 'n adrenalien-aangevuurde sloping-roof-avontuur, neem die middelpunt as dit eksklusief vir PlayStation Plus Extra- en Premium-lede bekendgestel word. Beplan die perfekte roof deur kreatiewe probleemoplossing, brute krag en alles om jou te gebruik in 'n volledig vernietigbare en interaktiewe omgewing. Skep kortpaaie deur mure af te breek met plofstof of voertuie, stapel voorwerpe, bou strukture en gebruik drywende voorwerpe tot jou voordeel. Maar wees versigtig om nie gevang te word nie!

Dragon's Dogma: Dark Arisen is 'n krities bekroonde aksie-RPG wat opwindende gevegte kombineer met die vryheid om die groot oop wêreld van Gransys te verken. Kies uit nege verskillende beroepe en begin jou eie avontuur saam met KI-metgeselle bekend as Pionne. Gebruik verwoestende vaardighede en towerkragte om legendariese monsters aan te pak of op hulle te klim vir persoonlike aanvalle van naby. Hierdie uiteindelike weergawe van Dragon's Dogma bevat alle voorheen vrygestelde betaalde DLC.

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On bring intense 2-tot-2-spangevegaksie na PlayStation. Beheer mobiele pakke van verskeie Gundam-titels in hierdie tuiskonsolepoort van die gewilde arcade game. Speel as meer as 180 pakke uit 36 ​​arcade-titels, met die byvoeging van twee pakke wat nog nooit tevore gesien is nie.

Dead Island: Riptide Definitive Edition bied die Zombie Apocalypse-ervaring van 'n leeftyd aan. Dompel jouself in hierdie herbemeesterde weergawe van die eerstepersoon-avontuur, kompleet met alle voorheen vrygestelde DLC. Oorleef die epiese zombie-uitbraak op die tropiese eiland Banoi, deur viscerale nabygevegte te gebruik en betrokke te raak by ware storie-gebaseerde 4-speler koöperasie.

Superliminal daag spelers uit om onmoontlike raaisels op te los deur buite die boks te dink en die onverwagte te verwag. Hierdie eerstepersoon-legkaartspeletjie, gebaseer op perspektief en optiese illusies, bevat 'n gedempte wêreld, intrige vertelling en werklik bisarre elemente.

Eiyuden Chronicle: Rising is 'n aksie-RPG wat in dieselfde wêreld as Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes afspeel. Ervaar vinnige gevegte en meganika vir die opgradering van dorpe terwyl jy 'n sukkelende dorp help om te herbou ná 'n aardbewing. Los geskille tussen avonturiers en plaaslike inwoners op en verdiep jou bande met die spel se uiteenlopende karakters.

Nobunaga's Ambition: Taishi, 'n strategie-titel deur Koei Tecmo, laat spelers toe om 'n Daimyō te word en 'n clan te regeer. Verbeter jou land deur burgerlike administrasie, diplomasie en militêre mag terwyl jy mik na grootsheid in hierdie historiese simulasiespel.

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz is 'n misdaadriller visuele roman wat in New York afspeel. Los raaisels op, ondervra verdagtes en ontdek die waarheid agter die dood van die hoofkarakter se oupa in hierdie opwindende moordraaisel.

River City Melee Mach!! bring die 'Veeg dit uit!' terug! deel van die Renegade/River City-reeks, bekend vir sy sukses in die laat 80's. Met 30 spanne, 180 karakters en meer as 250 verskillende spesiale skuiwe, laat hierdie kragtige weergawe vier spelers gelyktydig meeding. Die eenvoudige kontroles maak dit maklik vir vriende en familie om aan te sluit, of jy kan spelers van regoor die wêreld aanlyn uitdaag.

Grandia, 'n klassieke PS1-RPG, keer terug met sy baanbrekende strategiese gevegstelsel. Begin op 'n epiese reis as Justin, 'n jong avonturier, en ontbloot die raaisels van 'n verlore beskawing. Hierdie weergawe van Grandia, verbeter met op-weergawe, terugspoel, vinnige stoor en pasgemaakte videofilters, bied 'n selfs meer meesleurende ervaring.

Jet Moto, 'n volgende generasie motocross PS1-renjaer, beskik oor 10 intense bane vir opwindingsoekers. Neem beheer van 'n wilde lugfiets wat in staat is om toertjies te laat val en kompeteer teen 20 ryers oor verskillende terreine. Vang groot lug oor land, see, ys en sneeu in hierdie hoë-oktaan-renervaring.

Met so 'n diverse en opwindende reeks bied November se PlayStation Game Catalog iets vir elke speler. Of jy nou van roofavonture, RPG's, legkaartspeletjies of vinnige aksie hou, daar is 'n titel om jou smaak te pas. Maak gereed vir 'n maand se meeslepende spelervarings op jou PlayStation-konsole.

vrae

1. Kan ek Teardown speel as ek nie 'n PlayStation Plus Extra of Premium-lid is nie?

Nee, Teardown is eksklusief beskikbaar vir PlayStation Plus Extra- en Premium-lede.

2. Is alle DLC ingesluit in Dragon's Dogma: Dark Arisen?

Ja, alle voorheen vrygestelde betaalde DLC is ingesluit in Dragon's Dogma: Dark Arisen, wat dit die uiteindelike weergawe van die speletjie maak.

3. Hoeveel pakke is speelbaar in Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On?

Meer as 180 pakke van 36 titels in die arcade-weergawe is speelbaar in Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, saam met twee bykomende pakke wat nog nooit voorheen in die arcade-weergawe gesien is nie.

4. Kan ek Dead Island: Riptide Definitive Edition in koöperatiewe modus speel?

Ja, Dead Island: Riptide Definitive Edition bied ware storie-gebaseerde 4-speler koöperasie vir 'n opwindende multiplayer ervaring.

5. Wat maak Superliminal uniek?

Superliminal is 'n eerstepersoon-legkaartspeletjie wat spelers uitdaag met onmoontlike raaisels gebaseer op perspektief en optiese illusies. Dit bevat 'n gedempte wêreld, intrige vertelling en elemente wat konvensionele verwagtinge weerstaan.