Sony voeg kontroversiële speletjie by die PlayStation Plus-katalogus

Sony het onlangs kritiek ondervind vir die gebrekkige titels wat die afgelope paar maande by sy PlayStation Plus-diens gevoeg is. Dit lyk egter of die maatskappy 'n dapper stap geneem het deur die hoogs gedebatteerde speletjie, The Lord of the Rings: Gollum, in sy katalogus vir 2023 in te sluit.

Die besluit het gemengde reaksies onder spelers ontlok. Terwyl sommige teleurgesteld is met die toevoeging, vind ander humor in die omstrede keuse. The Lord of the Rings: Gollum, wat net 'n paar maande gelede in Mei vrygestel is, het nie daarin geslaag om spelers te beïndruk met sy onmerkwaardige missies, oninspirerende beeldmateriaal en herhalende spel nie. Dit is nie verbasend dat dit tans 'n "meestal negatiewe" gradering op Steam het.

Die kritiek rondom die speletjie was so erg dat selfs sy ontwikkelaar, Daedalic Entertainment, verplig gevoel het om 'n verklaring vry te stel waarin hulle om verskoning vra vir die tekortkominge. Kort na die vrystelling van die speletjie het die ontwikkelingateljee gesluit gekonfronteer en besluit om eerder op publikasie te fokus.

Met die 2023 Spel van die Jaar-aanspraakmakers wat die speltoneel verhit, is dit onwaarskynlik dat The Lord of the Rings: Gollum enige toekennings sal ontvang. Sy swak prestasie en negatiewe ontvangs maak dit 'n onopvallende toevoeging tot die PlayStation Plus-katalogus.

In verwante nuus kan spelers uitsien na 'n komende avontuurspeletjie genaamd Lord of the Rings: Tales of the Shire. Deur elemente van gewilde titels soos Stardew Valley en die geliefde Midde-aarde-heelal te kombineer, sal hierdie speletjie na verwagting in 2024 vrygestel word. Hopelik sal dit 'n meer boeiende en aangename ervaring bied vir aanhangers van die Lord of the Rings-franchise.

