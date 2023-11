Sony Interactive Entertainment verkry iSize, wat KI-innovasie in videostroming bevorder

Sony Interactive Entertainment (SIE) het sy verkryging aangekondig van iSize, 'n VK-gebaseerde KI-maatskappy wat spesialiseer in diep leer vir video-aflewering. Hierdie strategiese stap demonstreer SIE se verbintenis tot die bevordering van tegnologie in die videospeletjiebedryf. Deur datavereistes vir videospeletjiestroming te verminder en die visuele kwaliteit van stroominhoud deur KI te verbeter, stem iSize se tegnologie perfek in lyn met SIE se visie vir die toekoms van speletjies.

SIE Future Technology Group SVP, Ueli Gallizzi, het opgewondenheid oor die verkryging uitgespreek en gesê: "Die verkryging verskaf aan SIE beduidende kundigheid in die toepassing van masjienleer op videoverwerking, wat 'n reeks van ons R&D-pogings sowel as ons video- en stromingsdienste sal bevoordeel. .”

iSize, wat in 2016 gestig is en in Londen gebaseer is, staan ​​uit met sy lewendige fotorealistiese generatiewe 2D/3D-avatar-tegnologie. Hierdie unieke aanbieding stel maatskappye in staat om meeslepende visuele ervarings te skep, wat 'n rewolusie van videostroominhoud teweegbring. Deur gebruik te maak van masjienleer en AI-algoritmes, het iSize sagteware-oplossings ontwikkel wat videoverwerking optimaliseer, wat hoër kwaliteit video teen laer bitrate verseker.

Sony Interactive Entertainment se langtermynplanne vir wolkspeletjies is onlangs uitgelig deur Jim Ryan, uitvoerende hoof, wat “aggressiewe planne” in hierdie ruimte belowe het. Met die verkryging van iSize kan SIE nou iSize se kundigheid in wolkgebaseerde speletjies benut en die tegniese uitdagings wat met hierdie groeiende veld geassosieer word, oorkom.

Terwyl hy die tegniese ingewikkeldhede van wolkgebaseerde speletjies erken het, het Kenichiro Yoshida, uitvoerende hoof van Sony, die maatskappy se vasbeslotenheid om hierdie uitdagings aan te pak, beklemtoon en dit as 'n "lastige" maar die moeite werd beskryf.

Vrae:

V: Wat is iSize?

A: iSize is 'n VK-gebaseerde KI-maatskappy wat spesialiseer in diep leer vir video-aflewering. Dit bied innoverende oplossings wat datavereistes vir videostroming verminder en visuele kwaliteit verbeter deur die gebruik van AI-algoritmes.

V: Hoe sal Sony Interactive Entertainment baat by die verkryging van iSize?

A: SIE sal aansienlike kundigheid opdoen in masjienleer wat toegepas word op videoverwerking, wat sal bydra tot hul navorsing- en ontwikkelingspogings, asook hul video- en stromingsdienste verbeter.

V: Wat is Sony se planne vir wolkspeletjies?

A: Sony Interactive Entertainment het sy voorneme uitgespreek om aggressiewe ontwikkelings in wolkspeletjies te maak. Met die verkryging van iSize beoog SIE om tegniese uitdagings op hierdie gebied te oorkom en sy posisie in die mark verder te versterk.