PlayStation verlustig gebruikers met gratis eksklusiewe versamelstukke

PlayStation-entoesiaste is in vir 'n bederf hierdie Desember, want Sony beloon gamers met 'n reeks unieke versamelstukke vir die speel van uitgesoekte speletjies. Die beste deel? Hierdie digitale trofeë en modelle kan bekom word sonder dat 'n PlayStation Plus-intekening nodig is.

Terwyl PlayStation-trofeë vergelykbaar is met Xbox- of Steam-prestasies, sluit hierdie spesiale aanbieding 3D-modelle in wat ontsluit word deur spesifieke take te voltooi of 'n sekere speeltydmylpaal in 'n speletjie te bereik. Een uitstaande beloning is 'n heerlike digitale weergawe van Sony se draagbare konsole, die PlayStation Portal. Ten spyte van aanvanklike skeptisisme, het hierdie uiters gesogte item voor sy amptelike bekendstelling uitverkoop, wat aanhangers se verwagtinge verontagsaam het en sy gewildheid bewys het.

Ander versamelstukke wat aangebied word, is geïnspireer deur die jongste bekroonde PlayStation 4- en PlayStation 5-speletjies. Stel jou voor dat jy 'n koel ruimteskip van Destiny 2 as deel van jou digitale versameling het of 'n pragtige miniatuur meganiese dinosourus van Horizon: Forbidden West. Vir diegene wat iets meer grillerig soek, kan spelers aanspraak maak op fuzzy digitale versamelbare sokkies wat met oulike konynore versier is deur Jusant, Wildmender, Outer Wilds of Skabma – Snowfall te speel. Vir die dapperste spelers wat moeilike uitdagings oorwin, wag daar 'n versamelstuk van die spel se eerste baas, die Parade Master.

Hierdie ongelooflike belonings kan heeltemal gratis opgeëis word, solank daar aan die voorvereistes voldoen is. Geen PlayStation Plus-lidmaatskap word vereis nie, wat dit 'n inklusiewe aanbod maak vir alle PlayStation-gebruikers.

Moet dus nie hierdie wonderlike geleentheid misloop om jou digitale versameling te verbeter en jou spelprestasies te herdenk nie. Gaan nou na die PlayStation Portal en pluk die vrugte van jou spelvernuf.