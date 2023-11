Nuwe vennootskap bied PlayStation 5-eienaars gratis Apple Music-intekening

PlayStation 5-eienaars is in vir 'n bederf, want Apple en Sony het kragte saamgesnoer om 'n opwindende nuwe ooreenkoms te bring wat tot ses maande se gratis Apple Music-intekening insluit. Of jy nou 'n nuwe kliënt of 'n terugkerende intekenaar is, jy kan voordeel trek uit hierdie beperkte tyd aanbod.

Om die aanbod te gebruik, laai eenvoudig die Apple Music-toepassing op jou PlayStation 5-konsole af en begin dit. Meld aan met jou Apple ID, en jy sal 'n opsie kry om die gratis maande-aanbod te aanvaar. Dis so maklik!

Hierdie aanloklike aanbod is vandag onthul en sal beskikbaar wees tot 15 November 2024. Maak dus seker dat jy hierdie geleentheid aangryp voordat dit verval.

Sodra jy die aanbod op jou PlayStation 5 suksesvol gebruik het, kan jy die Apple Music-diens op enige versoenbare toestel geniet. Dit beteken jy kan jou gunsteling liedjies saamneem waar jy ook al gaan.

’n Opwindende kenmerk is dat PlayStation 5-spelers nou agtergrondmusiekstroom kan geniet terwyl hulle hul gunstelingspeletjies speel. Deur eenvoudig die PS-knoppie op die kontroleerder te druk en die Musiek-paneel oop te maak, kan spelers agtergrondmusiek speel. Die stelsel beveel selfs snitlyste aan wat relevant is vir die speletjie wat gespeel word.

Neem asseblief kennis, dit is nie die eerste keer dat Apple 'n vennootskap met Sony het om 'n spesiale aanbieding aan te bied nie. Voorheen het Apple 'n soortgelyke promosie met Apple TV+ op PlayStation gedoen, maar hierdie samewerking is die eerste keer dat Apple Music ingesluit is.

Algemene vrae

1. Wie kom in aanmerking vir die gratis Apple Music-intekeningaanbod?

Beide nuwe en terugkerende intekenare wat 'n PlayStation 5 besit, kan van hierdie aanbod gebruik maak.

2. Hoe gebruik ek die aanbod?

Om die aanbod te gebruik, laai eenvoudig die Apple Music-toepassing op jou PlayStation 5-konsole af en begin dit. Meld aan met jou Apple ID, en die gratis maande-aanbod sal op die skerm aan jou aangebied word.

3. Kan ek Apple Music op ander toestelle as die PlayStation 5 geniet?

Absoluut! Sodra jy die aanbod op jou PlayStation 5 gebruik het, kan jy Apple Music op enige versoenbare toestel geniet.

4. Kan ek na Apple Music luister terwyl ek speletjies op die PlayStation 5 speel?

Ja jy kan! Die PlayStation 5 laat agtergrondmusiekstroom toe, wat beteken dat jy na Apple Music kan luister terwyl jy speletjies speel. Druk eenvoudig die PS-knoppie op jou beheerder, maak die Musiek-paneel oop en geniet jou gunsteling liedjies.

5. Hoe lank is die aanbod geldig?

Die aanbod is geldig tot 15 November 2024.