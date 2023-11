Nuwe geleenthede onthul met SUNY Oswego se opgegradeerde planetarium

SUNY Oswego se Shineman Planetarium het onlangs aansienlike opdaterings en opknappings ondergaan, wat gelei het tot uitgebreide tegnologie, verbeterde gebruiksgemak en verbeterde leergeleenthede vir studente wat die astronomie-minderjarige volg. Die opgraderingsproses, wat meer as 'n jaar gelede begin het, was daarop gemik om die beperkings van die planetarium se vorige sagteware, Starry Night, aan te spreek.

Onder leiding van Natalia Lewandowska, die direkteur van die planetarium en assistent-professor in fisika by SUNY Oswego, het die opgraderingsreis begin met 'n besoek aan 'n werkswinkel in Chadds Ford, Pennsylvania. Die werkswinkel het aan die lig gebring dat die maatskappy agter Starry Night, Spitz Inc., verkry is deur Cosm, 'n ander planetariummaatskappy, wat gelei het tot die staking van Starry Night en die bekendstelling van 'n nuwe en verbeterde sagtewarestelsel genaamd Digistar.

Danksy 'n ruim toekenning van die Shineman Endowed Fund, het die planetarium-opgraderings nie net nuwe sagteware ingesluit nie, maar ook die nodige rekenaarhardeware en opgedateerde Windows-iterasies. Lewandowska het verduidelik dat die hele planetarium nou op twee nuutvervangde rekenaars met Digistar 7 werk.

Die aanvaarding van Digistar 7 weerspieël die vinnige evolusie van tegnologie. Sy deurlopende opgraderings bied nuwe kenmerke en vermoëns, insluitend die vermoë om die planetarium vir die eerste keer aan die internet te koppel. Hierdie verbinding bemagtig tegnici van Spitz Inc. om enige probleme of foute op afstand aan te spreek deur toegang tot die planetarium se sagteware aanlyn te verkry.

Die aanlynverbinding vergemaklik ook samewerking en gesofistikeerdheid in die skep van planetariumvertonings. Digistar 7 bied toegang tot 'n wolk-gebaseerde databasis van gemeenskapsgeskepte bates en bygewerkte internasionale astronomiese data, wat dinamiese en innoverende aanbiedings moontlik maak. Studente kan nou die Melkweg in verskeie ligspektrums aanskou, soos gammastrale, wat 'n meer meeslepende en omvattende begrip van hemelverskynsels moontlik maak.

Hierdie vordering het die ontwikkeling van nuwe leergeleenthede vir SUNY Oswego-studente aangewakker. Planne om 'n planetariumkursus in die herfs van volgende jaar bekend te stel, sal studente in staat stel om die ingewikkeldhede van die skep van hul eie vertonings te leer. Hierdie kursus sal veral voordelig wees vir diegene wat 'n minderjarige in sterrekunde volg.

Die SUNY Oswego-planetariums het sedert die 1960's 'n nalatenskap behou om die universiteitsgemeenskap te dien. Deur die nuutste tegnologie te omhels en samewerking tussen astrofisika-entoesiaste te bevorder, sit die opgegradeerde Shineman Planetarium hierdie tradisie voort terwyl hulle studente na opwindende nuwe grense van astronomiese verkenning dryf.

Algemene vrae

Wat was die naam van die vorige sagtewarestelsel wat deur SUNY Oswego se planetarium gebruik is?

Die vorige sagtewarestelsel wat deur SUNY Oswego se planetarium gebruik is, is Starry Night genoem.

Wat is die naam van die opgegradeerde sagtewarestelsel?

Die opgegradeerde sagtewarestelsel word Digistar 7 genoem.

Watter verbeterings is aan die planetarium aangebring?

Die planetarium het opdaterings aan sy sagteware, hardeware en bedryfstelsels ontvang, wat gelei het tot uitgebreide tegnologie, verbeterde gebruiksgemak en verbeterde leergeleenthede.

Hoe het die planetarium aan die internet verbind tot die fasiliteit?

Die internetverbinding stel tegnici van Spitz Inc. in staat om op afstand toegang tot die planetarium se sagteware te verkry en dit op te los, wat vinnige en doeltreffende bystand moontlik maak.

Watter nuwe leergeleenthede is vir studente geskep?

Die opgegradeerde sagteware het die weg gebaan vir die bekendstelling van 'n planetariumkursus, waar studente kan leer hoe om hul eie vertonings te skep. Hierdie geleentheid is veral waardevol vir diegene wat 'n minderjarige in sterrekunde volg.