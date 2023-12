Bekendstelling van uitgebreide transkripsievermoëns in Pixel Recorder

Pixel Recorder, die gewilde transkripsie-toepassing wat deur Gemini Nano aangedryf word, het 'n beduidende opdatering ontvang wat sy transkripsievermoëns uitbrei. Die jongste weergawe van die toepassing, 4.2.20231031, stel 'n nuwe kenmerk bekend genaamd "Transkribeer weer" wat gebruikers toelaat om transkripsies te genereer in tale wat nie tans deur die Regstreekse transkripsie-kenmerk ondersteun word nie.

Met Transkribeer weer kan gebruikers toegang tot 'n wye verskeidenheid tale kry om hul oudio-opnames te transkribeer. Dit sluit tale in soos Bengaals, Kannada, Bulgaars, Khmer, Mandaryns-Chinees, Koreaans, Malabaars, Tsjeggies, Deens, Portugees, Nederlands, Russies, Engels (in verskeie aksente en streke), Swati, Spaans, Fins, Sweeds, Frans, Tamil , Duits, Setswana, Hindi, Turks, Hongaars, Tsonga, Indonesies, Venda, Italiaans, Viëtnamees, Japannees en isiXhosa.

Om die Transcribe again-funksie te gebruik, moet gebruikers eenvoudig hul oudio-opname na Google se bedieners oplaai. Die toepassing gebruik dan Google se standaard teks-na-spraak-tegnologie om die oudio in die geselekteerde taal te transkribeer. Tydens die transkripsieproses kan gebruikers die vordering naspoor deur 'n "Verwerking"-kaart in die toepassing.

Dit is belangrik om daarop te let dat Transkribeer weer nie gebruik kan word om die kwaliteit van bestaande transkripsies te verbeter nie. Die kenmerk is spesifiek ontwerp om nuwe transkripsies te genereer in tale wat nie deur regstreekse transkripsie ondersteun word nie.

Die vorige opdatering van Pixel Recorder het verskeie ander nuttige kenmerke na die toepassing gebring. Dit het die vermoë ingesluit om opnames te gunsteling of sterre te gee, oudiokanaalvoorkeure (mono of stereo) te kies en 'n "Spoor taal op"-vermoë vir sprekeretikette in.

Die nuutste weergawe van Pixel Recorder, met sy uitgebreide transkripsievermoëns, is nou beskikbaar vir aflaai. Of jy oudio-opnames in verskeie tale moet transkribeer of wil gebruik maak van die toepassing se ander kenmerke, Pixel Recorder bly 'n kragtige instrument vir transkripsie en oudiobestuur.