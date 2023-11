Die kosmiese legkaart: die ontbrekende spiraalstelsels in die supergalaktiese vlak ontrafel

Astrofisici is lank reeds verward oor die afwesigheid van spiraalsterrestelsels, soos ons eie Melkweg, in 'n groot gebied van die ruimte bekend as die Supergalaktiese Vlak. ’n Onlangse studie gelei deur navorsers van Durham Universiteit, VK, en die Universiteit van Helsinki, Finland, werp egter nuwe lig op hierdie kosmiese legkaart.

Die Supergalaktiese Vlak, 'n uitgestrekte struktuur wat byna 'n miljard ligjare strek, is die tuiste van talle helder elliptiese sterrestelsels. Intussen is spiraalsterrestelsels met hul kenmerkende spiraalarms opvallend skaars in hierdie streek. Die navorsingspan stel voor dat hierdie teenstrydigheid ontstaan ​​as gevolg van die kontrasterende omgewings binne en buite die Vliegtuig.

Binne die digte sterrestelselswerms van die Supergalaktiese Vlak verander gereelde interaksies en samesmeltings met ander sterrestelsels spiraalstelsels in elliptiese. Hierdie interaksies bevorder ook die groei van supermassiewe swart gate. Daarenteen het sterrestelsels buite die Vlak die geleentheid om in relatiewe isolasie te ontwikkel, wat hulle in staat stel om hul spiraalstruktuur te behou.

Om hierdie verskynsels te bestudeer, het die navorsers die SIBELIUS-superrekenaarsimulasie gebruik. Anders as die meeste kosmologiese simulasies, wat op ewekansige kolle van die heelal fokus, het SIBELIUS daarop gemik om die waargenome strukture van die heelal, insluitend die Supergalaktiese Vlak, akkuraat weer te gee. Die simulasie strook nou met werklike waarnemings wat deur teleskope gemaak is.

Professor Carlos Frenk van Durham Universiteit verduidelik, “Ons simulasie openbaar die intieme besonderhede van die vorming van sterrestelsels soos die transformasie van spirale in elliptiese dele deur sterrestelselsamesmeltings. Boonop demonstreer dit dat ons huidige begrip van die heelal, gebaseer op die koue donker materie paradigma, verantwoordelik kan wees vir die merkwaardige strukture wat ons waarneem, insluitend die Melkweg.”

Hierdie bevindinge verskaf nie net waardevolle insigte oor die verspreiding van sterrestelsels binne ons plaaslike heelal nie, maar bied ook 'n stap vir die verdere ontrafeling van die raaisels van kosmiese evolusie.

FAQ

Waarom ontbreek spiraalsterrestelsels in die Supergalaktiese Vlak?

Spiraalstelsels is skaars in die Supergalaktiese Vlak as gevolg van die digte sterrestelselswerms wat in daardie streek voorkom. Interaksies en samesmeltings binne hierdie trosse transformeer spiraalstelsels in elliptiese sterrestelsels en dra by tot die groei van supermassiewe swart gate.

Hoe het navorsers hierdie verskynsel bestudeer?

Navorsers het die SIBELIUS-superrekenaarsimulasie gebruik, wat waargenome strukture in die heelal akkuraat weergee. Anders as vorige simulasies, het SIBELIUS spesifiek gefokus op die Supergalaktiese Vlak en sy verhouding tot sterrestelsel-evolusie.

Wat is die betekenis van hierdie ontdekking?

Die navorsing verskaf 'n omvattende begrip van die verspreiding van sterrestelsels binne ons plaaslike heelal en bied insigte in die meganismes wat die evolusie van sterrestelsels vorm. Daarbenewens demonstreer dit die verenigbaarheid van die koue donker materiemodel met waargenome strukture, wat ons huidige begrip van die heelal versterk.

(Bron: Durham Universiteit)