Miljoene selfoongebruikers het gewaarsku teen Kersfees-teks-swendelary

Miljoene selfoongebruikers word gewaarsku oor moontlike sms-swendelary tydens die aanloop tot Kersfees, veral oor wat "Super Saterdag" genoem word. Kubermisdadigers kan probeer om die besige laaste-minuut inkopietydperk uit te buit om afleweringstyl-swendelary uit te voer, deur boodskappe te stuur wat daarop dui dat pakkies gereed is vir aflewering of dat 'n aflewering gemis is. Hierdie tegnieke het ten doel om ontvangers te mislei om op skakels te klik, wat kan lei tot die installering van wanware of om hulle na 'n uitvissing-webwerf te neem wat daarop gemik is om persoonlike en finansiële inligting te bekom.

Die EE-netwerk wat deur BT besit word, het dit reggekry om op dieselfde dag verlede jaar ongeveer drie miljoen SMS-swendelary wat na kliënte se fone op pad is, te blokkeer. Hierdie jaar verwag die maatskappy om tot vyf miljoen sulke swendelary dwarsdeur Desember te voorkom. Sedert die begin van 2023 het EE reeds meer as 45 miljoen bedrogspul-tekste geblokkeer.

Afleweringsverwante swendelary is die mees algemene SMS swendelary in Desember, aangesien kopers haas om vakansiepakkies op die laaste oomblik te organiseer. Hierdie swendelary kan boodskappe oor gemiste aflewerings of opsporingsinligting insluit, wat kliënte aanspoor om op skakels te klik wat misdadigers die geleentheid bied om data of geld te steel.

EE doen 'n beroep op verbruikers om waaksaam te bly om te verhoed dat hulle die slagoffer van hierdie swendelary word, veral gedurende die volgende paar weke wanneer vakansievoorbereidings hul aandag kan aflei en moontlik hul waaksaamheid kan verlaag.

Jonny Bunt, EE se direkteur van regulatoriese aangeleenthede vir die verbruikersafdeling van BT Group, waarsku dat swendelaars maniere sal soek om voordeel te trek uit die feestelike waansin, veral op Super Saterdag, die besigste dag van die jaar vir groothandelaars.

Om veilig te bly teen swendelary, raai EE gebruikers aan om nooit op skakels van onbekende bronne te klik nie, hul instinkte te vertrou en versigtig te wees vir verdagte boodskappe, hul toestelsagteware op datum te hou en nie bankbesonderhede en wagwoorde te deel nie.

Deur waaksaam te bly en hierdie voorkomende maatreëls te volg, kan selfoongebruikers hulself beskerm teen die slagoffer van sms-swendelary gedurende die vakansieseisoen.