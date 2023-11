Nuwe ontdekkings in virtuele realiteit: Phantom Touch Illusion

Virtuele werklikheid (VR) het 'n rewolusie in die manier waarop ons speletjies en vermaak ervaar, maar die potensiaal daarvan strek veel verder as net hierdie domeine. Navorsers aan die Ruhr-universiteit Bochum in Duitsland het onlangs 'n interessante ontdekking in VR gemaak wat lig werp op menslike persepsie.

In 'n studie wat 36 vrywilligers betrek het, het die navorsers virtuele werklikheidscenario's geskep waar deelnemers met hul eie liggame interaksie gehad het deur virtuele voorwerpe te gebruik. Tot hul verbasing het die deelnemers 'n tintelende sensasie gerapporteer op die plek waar die virtuele voorwerp met hul liggaam in aanraking gekom het. Hierdie verskynsel, wat die navorsers die "fantoomaanraakillusie" geskep het, het plaasgevind selfs in gevalle waar daar geen fisiese kontak tussen die virtuele voorwerp en die liggaam was nie.

"Dit is 'n fassinerende bevinding, want dit demonstreer dat mense tasbare sensasies in virtuele realiteit kan hê, selfs wanneer daar geen werklike fisiese aanraking betrokke is nie," verduidelik dr. Artur Pilacinski, die eerste skrywer van die studie.

Die navorsers het ook gevind dat die fantoomaanrakingsillusie deur deelnemers gerapporteer is, selfs wanneer hulle dele van hul liggame aangeraak het wat nie in die virtuele werklikheidsomgewing sigbaar was nie. Dit dui daarop dat ons persepsie van ons liggaam en liggaamlike sensasies nie net gebaseer is op visuele leidrade nie, maar eerder 'n komplekse kombinasie van sensoriese insette en ons interne voorstelling van ons liggaam.

Die implikasies van hierdie ontdekking is betekenisvol. Dit verdiep ons begrip van menslike persepsie en open nuwe moontlikhede vir navorsing in velde soos neurowetenskap en medisyne. Deur die fantoomaanrakingsillusie te bestudeer, kan navorsers insigte kry in neurologiese siektes en afwykings wat 'n individu se persepsie van hul eie liggaam beïnvloed.

Die navorsingspan by Ruhr Universiteit Bochum beplan om hul ondersoek na die fantoomaanrakingsillusie en die onderliggende prosesse daarvan voort te sit in hul samewerking met die Universiteit van Sussex. Hierdie navorsing poog om die neurale basis van hierdie intrigerende verskynsel verder te ontrafel.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie studie die krag van virtuele realiteit om nuwe insigte oor die menslike verstand en persepsie te ontbloot. Soos VR-tegnologie voortgaan om te vorder, kan ons verwag dat meer opwindende ontdekkings na vore sal kom.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is virtuele realiteit (VR)?

A: Virtuele werklikheid (VR) is 'n tegnologie wat 'n realistiese driedimensionele omgewing simuleer, tipies met behulp van 'n koptelefoon of 'n bril. Dit dompel die gebruiker in 'n digitale wêreld, wat hulle in staat stel om met virtuele voorwerpe en omgewings te kommunikeer en te ervaar.

V: Wat is die fantoomaanrakingsillusie?

A: Die fantoomaanrakingsillusie is 'n verskynsel in virtuele realiteit waar gebruikers 'n tintelende of prikkelende sensasie ervaar asof hulle deur 'n virtuele voorwerp aangeraak word, selfs wanneer daar geen fisiese kontak is nie.

V: Hoe kan die fantoomaanrakingsillusie in medisyne toegepas word?

A: Die fantoomaanrakingsillusie het die potensiaal om ons begrip van neurologiese siektes en afwykings wat persepsie van die liggaam beïnvloed, te verdiep. Deur hierdie illusie te bestudeer, kan navorsers insigte ontbloot wat kan help met die diagnose en behandeling van sulke toestande.

V: Is daar enige ander sintuiglike illusies in virtuele realiteit?

A: Virtuele werklikheid bied 'n unieke platform om sintuiglike persepsies en illusies te bestudeer. Navorsers het ook ander illusies in VR waargeneem, soos die gevoel van swaai of die gevoel van teenwoordigheid in 'n virtuele omgewing. Hierdie illusies verskaf waardevolle inligting oor die brein se verwerking van sensoriese insette in virtuele omgewings.