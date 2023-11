Nuwe verslag: Atlus breek die vorm met salarisverhoging vir Japannese personeel

In 'n verrassende stap wat teen die huidige neigings in die arbeidsmark ingaan, verhoog ontwikkelaar-uitgewer Atlus na bewering die jaarlikse salarisse van sy Japannese personeel met 15 persent. Terwyl ander maatskappye in die speletjiebedryf geteister is deur afleggings en ateljeesluitings, belê Atlus in sy werknemers in 'n poging om talent te lok en te behou.

Atlus, die skepper van gewilde speletjies soos Persona en Shin Megami Tensei, gaan die basissalaris van nuwe universiteitsgegradueerdes van 257,000 300,000 jen tot 1,981 15 jen ($2024 XNUMX USD) per maand verhoog. Verder sal alle werknemers vanaf April XNUMX 'n hupstoot van XNUMX persent in hul jaarlikse salarisse sien. Hierdie stap het ten doel om Atlus wêreldwyd meer mededingend te maak en 'n omgewing te skep waar werknemers met 'n stabiele inkomste kan uitblink.

Wat Atlus nog verder onderskei, is sy plan om prestasiebonusse te betaal wat deur wêreldwye winste befonds word. Die maatskappy se sukses met speletjies soos Etrian Odyssey Nexus en Persona 5 het hom die erkenning en finansiële middele gegee om te belê in die verbetering van sy vergoedingstruktuur en speletjieontwikkeling en verkoopsprestasie verder te verbeter.

Die heersende neiging in die dobbelbedryf het 'n vlaag van afleggings en ateljeesluitings meegebring, met ekonomiese uitdagings en ander verskonings wat die skuld gekry het. Atlus se besluit om sy werknemers te prioritiseer en sy winste in hul welstand te herbelê, weerspieël egter 'n ander benadering. Die skep van 'n ondersteunende en lonende werksomgewing kan lei tot verhoogde produktiwiteit en uiteindelik sukses.

Daar moet kennis geneem word dat speletjieontwikkelaarsalarisse in Japan oor die algemeen laer is in vergelyking met dié in die Verenigde State. Volgens die werkspoorder Glassdoor is die gemiddelde salaris vir 'n Japannese speletjie-ontwikkelaar ongeveer 5,230,356 XNUMX XNUMX jen, wat aansienlik minder is as die gemiddelde salaris van 'n Amerikaanse ontwikkelaar. Ten spyte hiervan, toon Atlus 'n verbintenis tot billike vergoeding en die waardering van die individue wat bydra tot sy prestasies.

Atlus se besluit om salarisse vir sy Japannese personeel te verhoog is 'n prysenswaardige stap in die regte rigting. Hopelik sal ander maatskappye in die bedryf kennis neem en hul voorbeeld volg, met die erkenning dat belegging in hul werknemers noodsaaklik is vir langtermyn sukses en groei. Dit is tyd om die welstand en bevrediging van diegene wat ons gunsteling speletjies moontlik maak, te prioritiseer.

Algemene vrae (FAQ)

V: Waarom verhoog Atlus die salarisse van sy Japannese personeel?

A: Atlus poog om globale talent te lok en te behou, wat 'n meer mededingende werksomgewing skep. Die salarisverhoging sal ook stabiele inkomste vir werknemers verskaf om na die beste van hul vermoëns te presteer.

V: Hoe beplan Atlus om spelontwikkeling en verkoopsprestasie verder te verbeter?

A: Atlus beplan om prestasiebonusse te betaal wat deur wêreldwye winste befonds word, wat sy finansiële sukses in sy besigheid herbelê.

V: Hoe vergelyk speletjie-ontwikkelaarsalarisse in Japan met dié in die Verenigde State?

A: Speletjieontwikkelaarsalarisse in Japan is aansienlik laer as in die Verenigde State. Die gemiddelde salaris vir 'n Japannese spelontwikkelaar is ongeveer 5,230,356 XNUMX XNUMX jen, aansienlik minder as die gemiddelde Amerikaanse ontwikkelaarsalaris.

V: Watter impak kan belegging in werknemerswelstand op 'n maatskappy se produktiwiteit hê?

A: Die skep van 'n ondersteunende en lonende werksomgewing kan lei tot verhoogde produktiwiteit en algehele sukses vir 'n maatskappy. Gelukkige werknemers is dikwels meer produktief en gemotiveerd om hul beste te presteer.