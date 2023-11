Gradeer jou besigheid op met KI-aangedrewe fotoredigeringsagteware

Om 'n suksesvolle besigheid te bestuur, vereis effektiewe bemarkingstrategieë en boeiende beeldmateriaal. In 'n digitale wêreld wat daagliks met miljoene foto's oorstroom word, sal die gebruik van generiese voorraadbeelde nie jou handelsmerk onderskei nie. Om jou beeldmateriaal te verhoog, kan 'n speletjie-wisselaar wees om nuwe leidrade te lok. Gelukkig bied die bekroonde Luminar Neo AI-fotoredigeerder tans 'n onverbeterlike aanbieding.

Vir 'n beperkte tyd tot 3 Desember kan jy 'n leeftydlisensie vir die Luminar Neo-bundel vir slegs $149.97 of die Luminar Neo Lite-bundel vir slegs $39.97 kry. Hierdie kragtige sagteware, aangedryf deur kunsmatige intelligensie (KI), bied entrepreneurs 'n eenstop-oplossing vir fotoredigering, wat beide tyd en geld bespaar.

Anders as komplekse redigeringsagteware, beskik Luminar Neo oor 'n intuïtiewe en gebruikersvriendelike koppelvlak, wat dit toeganklik maak vir gebruikers van alle vaardigheidsvlakke. Selfs beginners kan sy kreatiewe fotoredigeringstegnieke vinnig bemeester deur voordeel te trek uit die ingeslote kursus.

Danksy KI-tegnologie kan jy jou beelde moeiteloos transformeer met net 'n paar kliks. Vervang dowwe agtergronde met lewendige natuurskoon, skakel ongewenste voorwerpe of mense uit jou foto's uit, en bereik die perfekte komposisie moeiteloos. Berei jou vakansieveldtogfoto's voor deur die ses bykomende byvoegings wat in die Luminar Neo-bundel ingesluit is, soos Frosty Winter en Wintertime Overlays, te gebruik om 'n ekstra tikkie magie by te voeg.

As jy nie gevorderde kenmerke soek nie, is die Luminar Neo Lite-weergawe perfek om die waters te toets. Dit gee jou lewenslange toegang tot die basiese gereedskap en funksies wat jy nodig het om ongewenste voorwerpe te verwyder en kreatiewe verbeterings vinnig en maklik op jou beelde toe te pas. Moenie vergeet dat dit ook byvoegings insluit om jou redigeerervaring te verbeter nie.

Luminar Neo het wydverspreide lof ontvang, die Red Dot-toekenning vir koppelvlakontwerp in 2022 verdien en spog met 'n indrukwekkende gradering van 4.6/5 sterre in die App Store.

Hierdie eksklusiewe aanbod is slegs beskikbaar tot 3 Desember om 11:59 PT. Geen koepon is nodig om die afslagpryse te geniet nie, maar onthou dat dit onderhewig is aan verandering. Verhef jou besigheid met die krag van AI en skep visueel verstommende inhoud met Luminar Neo.

Algemene vrae (FAQ)

1. Kan Luminar Neo deur beginners gebruik word?

Ja, Luminar Neo is ontwerp met 'n intuïtiewe en gebruikersvriendelike koppelvlak, wat dit toeganklik maak vir gebruikers van alle vaardigheidsvlakke. Beginners kan vinnig sy kreatiewe fotoredigeringstegnieke leer en bemeester.

2. Is daar enige bykomende byvoegings ingesluit?

Ja, die Luminar Neo-bundel kom met ses bykomende byvoegings, insluitend Frosty Winter en Wintertime Overlays, wat perfek is om jou vakansieveldtogfoto's te verbeter.

3. Wat is die verskil tussen die Luminar Neo Bundle en die Luminar Neo Lite Bundle?

Die Luminar Neo Bundle bied die volledige reeks kenmerke en gereedskap vir gevorderde foto redigering, terwyl die Luminar Neo Lite Bundle toegang bied tot basiese gereedskap en funksionaliteite vir gebruikers wat die sagteware se vermoëns wil verken.

4. Hoe lank is die aanbod beskikbaar?

Die eksklusiewe pryse vir beide bondels is geldig tot 3 Desember om 11:59 PT. Na hierdie tyd kan die pryse verander.