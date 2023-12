Kinbandpikkewyne: Die Meesters van Micronapping

Navorsers het 'n fassinerende slaappatroon onder kenbandpikkewyne in Antarktika ontdek. Volgens 'n onlangse studie wat in die joernaal Science gepubliseer is, neem hierdie pikkewyne meer as 10,000 XNUMX mikroslapies per dag, wat elk ongeveer vier sekondes duur. Hierdie unieke slaapstrategie stel hulle in staat om vinnig te sluimer terwyl hulle steeds vir hul kuikens sorg.

Die studie, wat deur die Neurowetenskapnavorsingsentrum van Lyon in Frankryk uitgevoer is, het afstand-elektro-enfalogram (EEG)-monitering gebruik om veranderinge in breinaktiwiteit op te spoor. Die navorsers het bevind dat hierdie slapies van vier sekondes ongeveer 11 uur se slaap deur die dag opsom, wat as voldoende vir pikkewynouers beskou word.

Die studie dui daarop dat hierdie mikroslapies 'n slaapfunksie dien en 'n aanpassing kan wees by die voortdurende behoefte aan waaksaamheid by pikkewynouers. Dit is die eerste studie om te demonstreer dat 'n dier effektief kan funksioneer met sulke kort periodes van slaap.

Terwyl mikroslaap by ander spesies, insluitend mense, waargeneem is, is dit steeds relatief ongewoon by pikkewyne. Paul-Antoine Libourel, 'n navorser betrokke by die studie, het verduidelik dat ander diere tipies mikroslaap ervaar tydens 'n oorgang na 'n meer gekonsolideerde slaap. Kenbandpikkewyne kan egter hierdie slaapfragmentasie handhaaf sonder enige skynbare fisiologiese koste, en hul kuikens suksesvol teel.

National Geographic senior redakteur Christine Dell'Amore het kommentaar gelewer op die bevindinge en gesê dat die pikkewyne se vermoë om 11 uur se slaap deur middel van mikroslapies op te bou indrukwekkend is. Dell'Amore het die herleenbaarheid van hierdie navorsing beklemtoon en beklemtoon hoe alle ouers, ongeag die spesie, slaap nodig het.

Dit is opmerklik dat hoewel hierdie slaappatroon vir pikkewyne werk, waarsku Libourel daarteen om hierdie gefragmenteerde slaap by mense te probeer naboots. Mense benodig langer periodes van slaap om optimaal te funksioneer. Daar is egter bewys dat minute lange slapies voordele vir mense inhou.

In die algemeen bied die ontdekking van die kenbandpikkewyne se unieke slaapstrategie waardevolle insigte oor hoe diere onder uitdagende omstandighede aanpas. Hierdie klein slapies laat hierdie pikkewynouers toe om hul verantwoordelikhede te balanseer en die rus te kry wat hulle nodig het, selfs in die onherbergsame toestande van Antarktika.