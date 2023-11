Nuwe bekabelingsspesifikasies vir PCIe 5.0 en 6.0 stel CopprLink bekend vir datasentrums en bedieners

PCI SIG, die organisasie wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling en instandhouding van die PCI Express (PCIe) koppelvlakstandaard, het sy planne aangekondig om nuwe bekabelingsspesifikasies vir PCIe 5.0 en 6.0 koppelvlakke bekend te stel. Hierdie spesifikasies, bekend as CopprLink, het ten doel om hoëspoed data-oordragtempo's van onderskeidelik 32 GT/s en 64 GT/s te verskaf. Die vrystelling van die CopprLink 5.0- en 6.0-spesifikasies word in die eerste kwartaal van 2024 verwag.

CopprLink is spesifiek ontwerp vir datasentrums en bedieners en sal verskeie toepassings binne hierdie omgewings bedien. Dit sal die koppeling van moederborde aan agtervlakke moontlik maak, kaarte aan agtervlakke, moederborde aan uitbreidingskaarte, rakke aan rakke, borde aan borde binne 'n rek, en selfs skyfies aan skyfies, alles teen blitsvinnige PCIe-spoed.

Een van die belangrikste uitdagings in die bereiking van hoëspoed data-oordragtempo's oor kabels is die teenwoordigheid van geraas en seinverlies. In sekere scenario's waar tradisionele PCIe-skakels oor gedrukte stroombaanborde egter ondoeltreffend of onmoontlik is om vas te stel, word kabelgebruik onvermydelik. Dit is waar CopprLink ter sprake kom, wat bykomende buigsaamheid bied om hierdie beperkings te oorkom.

Interessant genoeg beklemtoon die naam "CopprLink" die gebruik van koperkabels eerder as optiese verbindings. Alhoewel huidige inligting van PCI SIG nie kliëntrekenaars of motortoepassings noem nie, is dit moontlik dat CopprLink in die toekoms sy weg na hierdie domeine kan vind.

Dit is belangrik om daarop te let dat CopprLink net een voorbeeld is van die konstante evolusie van die alomteenwoordige PCIe-koppelvlak. Dit sluit aan by die familie van PCIe-gebaseerde verbindings, wat tegnologieë soos Thunderbolt, USB4 en OCuLink insluit. Aangesien die vraag na vinniger en doeltreffender data-oordrag aanhou groei, word die ontwikkeling van gevorderde bekabelingsspesifikasies soos CopprLink nodig.

Vrae:

V: Wat is die nuwe bekabelingsspesifikasies wat deur PCI SIG ontwikkel is?

A: PCI SIG ontwikkel bekabelingsspesifikasies vir PCIe 5.0- en 6.0-koppelvlakke, bekend as CopprLink, met data-oordragtempo's van onderskeidelik 32 GT/s en 64 GT/s.

V: Wat is die teikenmark vir CopprLink?

A: CopprLink is hoofsaaklik ontwerp vir datasentrums en bedieners, wat hoëspoedverbindings tussen verskeie komponente moontlik maak.

V: Watter voordele bied CopprLink?

A: CopprLink bied bykomende buigsaamheid in scenario's waar tradisionele PCIe-skakels oor gedrukte stroombaanborde ondoeltreffend is of nie gevestig kan word nie. Dit maak voorsiening vir vinniger en doeltreffender data-oordrag binne datasentrums en bedieners.

V: Sal CopprLink in kliëntrekenaars of motortoepassings gebruik word?

A: Alhoewel die huidige inligting nie hierdie toepassings noem nie, is dit moontlik dat CopprLink in die toekoms sy weg daarin kan vind.

Bronne:

– [PCI SIG Amptelike webwerf](https://pcisig.com/)