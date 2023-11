Nuwe naamskema "CopprLink" aangekondig vir PCIe-kabels deur PCI-SIG

By

In 'n onlangse persverklaring het die Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG) 'n nuwe naamskema vir beide interne en eksterne PCIe-kabels onthul. Die nuwe benaming, genaamd "CopprLink," het ten doel om die identifikasie en differensiasie van hierdie kabels in die mark te vereenvoudig. Benewens hierdie aankondiging het PCI-SIG ook sy planne bekend gemaak om PCIe 5.0 en PCIe 6.0 kabels teen 2024 bekend te stel.

PCIe-kabels speel 'n deurslaggewende rol in die koppeling van verskeie komponente binne 'n rekenaarstelsel, wat hoëspoed-data-oordrag moontlik maak. Soos tegnologie vorder, word die behoefte aan meer doeltreffende en betroubare kabels egter uiters belangrik. Met die erkenning hiervan het PCI-SIG, die organisasie wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van PCIe-standaarde en -spesifikasies, besluit om die bestaande 12VHPWR-kragkoppelaar wat op die NVIDIA GeForce RTX 40-reeks grafiese kaarte gevind word, te verfyn.

Die herverbeelde kabel het ten doel om vorige beperkings aan te spreek en verbeterde werkverrigting te bied. Die CopprLink-naamskema vergesel hierdie opgedateerde ontwerp, en dien as 'n duidelike identifiseerder vir komende PCIe 5.0- en PCIe 6.0-kabels. Interessant genoeg, 'n eienaardige punt ontstaan ​​met die potensiële verkeerde uitspraak van "CopprLink" wanneer dit uitgespreek word met 'n "e" in plaas van 'n "o." Die tyd sal leer hoe hierdie speelse eienaardigheid die kabel se gewilde naam beïnvloed.

Om lig te werp op PCI-SIG se rol, funksioneer die organisasie, formeel bekend as die Peripheral Component Interconnect Special Interest Group, as 'n elektroniese industrie konsortium. Die primêre doelwit is om standaarde vir rekenaarbusse soos Peripheral Component Interconnect (PCI), PCI-X en PCI Express (PCIe) te formuleer en te definieer. Deur hierdie standaarde te ontwikkel, verseker PCI-SIG verenigbaarheid, betroubaarheid en doeltreffende werkverrigting oor verskeie hardeware komponente en toestelle.

Alhoewel die CopprLink-naamskema na 'n klein opdatering kan lyk, verteenwoordig dit PCI-SIG se voortdurende verbintenis tot die bevordering van PCIe-tegnologie. Met die komende PCIe 5.0 en PCIe 6.0 kabels wat geskeduleer is vir vrystelling in 2024, kan die bedryf vinniger, meer betroubare data-oordragte verwag, wat voldoen aan die toenemende eise van moderne rekenaartoepassings.

