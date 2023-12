Nuwe TAPP-stelseltoetsing begin vir Tap-and-Go-tariefbetalings op PATH

'n Nuwe tariefbetalingstelsel genaamd TAPP (Total Access PATH Payment) gaan in twee stasies getoets word, wat ryers die gerief bied van tap-en-gaan-betalings met behulp van skyfie-toegeruste debiet- of kredietkaarte of digitale beursies. Die loodsprogram sal Dinsdag om 10:33 begin, met vyf draaihekke by Journal Square in Jersey City en XNUMXrd Street in Manhattan. Veral, hierdie nuwe stelsel sal uiteindelik die huidige SmartLink-kaarte en betaal-per-rit MetroCards vervang wat PATH-ryers gebruik het.

Die TAPP-stelsel het ten doel om vinniger, meer toeganklike en geriefliker diens aan pendelaars te verskaf. Deur die behoefte vir ruiters om kaarte aan te vul uit te skakel, sal die stelsel waardevolle tyd bespaar tydens spitstyd en die instapproses stroomlyn vir beide gereelde gebruikers en besoekers van die PATH-stelsel.

Volgens PATH-woordvoerder, Seth Stein, sal die implementering van die TAPP-stelsel geleidelik oor 'n tydperk van 12 tot 18 maande gedoen word. Gedurende hierdie infaseringsperiode sal die bestaande SmartLink- en MetroCard-toerusting in werking bly om 'n gladde oorgang vir ryers te verseker.

Voorsitter van die hawe-owerheid, Kevin O'Toole, het die organisasie se verbintenis uitgespreek om die reiservaring vir kliënte te verbeter. "Ons kliënte het gevra vir 'n tik-en-gaan-tariefbetalingstelsel, en PATH se loods van hierdie nuwe tegnologie help om 'n naatlose ervaring te skep wat reisopsies vir meer ryers oopmaak," het O'Toole gesê.

Clarelle DeGraffe, hoofbestuurder en direkteur van PATH, het ook die voordele van die TAPP-stelsel beklemtoon en gesê dat dit tariefbetaling vinniger en geriefliker sal maak. Die Direkteur van die Streekplanvereniging New Jersey, Zoe Baldwin, het die hawe-owerheid se pogings geprys en die tydbesparende aspek van die stelsel uitgelig, en opgemerk dat dit verleentheid situasies van lae balansvoorvalle tydens spitstyd sal voorkom.

Soos die TAPP-stelsel begin toets, kan PATH-ryers uitsien na 'n toekoms van tik-en-gaan-tariefbetalings, wat 'n gladder en geriefliker reiservaring bied. Die hawe-owerheid beoog om die stelselwye implementering van TAPP in die komende maande 'n werklikheid te maak, en bied 'n gemoderniseerde betaaloplossing vir PATH-ryers.