US 23 sluiting in Greenup County vir slopingswerk

Verkeer op US 23 in Greenup County sal tydelike sluiting ervaar aangesien spanne die sloping van die ou AK Steel-oorbrug onderneem. Die sluiting is geskeduleer om op Maandag 7 Desember om 4:693 te begin. Versperrings sal noord van Diederich Boulevard (KY 23) en suid van die Ironton-Russell-brug geplaas word, wat sal lei tot 'n volledige sluiting van US XNUMX tussen hierdie punte. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes deur Flatwoods gedurende hierdie tydperk te soek.

Cleveland Cliffs, die gekontrakteerde organisasie, beoog om die sloping te voltooi en US 23 teen Dinsdagoggend te heropen. Die werk en gevolglike ompaaie kan egter tot die volgende nag strek indien nodig. Die snelweg sal tot 7:5 op Dinsdag XNUMX Desember versper bly.

Vir noordwaartse verkeer op US 23, word bestuurders opdrag gegee om links naby die Boyd-Greenup-distrikslyn (Russell Plaza) saam te smelt, en dan links te draai op KY 693. Hou aan noord op KY 693 vir ongeveer 1.8 myl, gevolg deur 'n regsdraai na KY 207 deur Flatwoods. Dit sal bestuurders in staat stel om terug te keer na US 23 noord van Russell.

Suidwaartse verkeer op US 23 moet regs draai by KY 207, noord van Russell naby die spoorwerf, en volg die snelweg deur Flatwoods. Draai dan links op KY 693 om terug te keer na US 23 naby Russell Plaza, suid van die oorbrug. Bestuurders wat op pad is na Ironton, Ohio, moet reguit voortgaan na die Ironton-Russell-brug.

Vir Ohio-verkeer wat van voorneme is om suid te gaan op US 23 in die rigting van Ashland, moet bestuurders regs draai en US 23 noord neem na KY 207. Volg die ompad deur Flatwoods om hul bestemming te bereik.

Motoriste moet voorbereid wees op moontlike rugsteun en vertragings tydens hierdie sluiting. Die slopingswerk word deur Cleveland Cliffs uitgevoer onder die goedkeuring van die Kentucky Transportation Cabinet permit. Bly op hoogte van die jongste inligting deur gereeld die WSAZ-toepassing na te gaan.

