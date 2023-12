Omstredenheid omring Marilyn Monroe-standbeeld in Palm Springs

’n Hewige debat het in Palm Springs ontvlam oor die lot van die ikoniese Marilyn Monroe-standbeeld. Sedert sy terugkeer na die stad in Junie 2021, het die 26 voet hoë beeldhouwerk 'n verdelende onderwerp onder inwoners en sake-eienaars geword.

Terwyl sommige individue die standbeeld se teenwoordigheid gevier het, argumenteer ander dat dit 'n ikoon objektiveer en vrouehaat bevorder. Betogings het plaasgevind, en regsgedinge is aanhangig gemaak in 'n poging om die standbeeld van sy ligging in die middestad te verwyder.

Oorspronklik was die plan dat Marilyn in haar huidige plek bly tot 2024. Die Palm Springs Stadsraad het egter vandag 'n spesiale vergadering gehou om te bepaal of die standbeeld 'n stembrief moet word in 'n toekomstige verkiesing.

Tydens die vergadering is verskeie standpunte uitgespreek. Een eienaar van die eiendom het passievol gepleit daarvoor dat Marilyn onbepaald op haar huidige ligging gehou moet word. Baie plaaslike sake-eienaars het die gewildheid en kulturele betekenis wat die standbeeld na die stad bring, waardeer.

Aan die ander kant van die debat voer sommige inwoners aan dat die standbeeld onvanpas is vir Palm Springs, veral in die lig van die land se fokus op die bekamping van seksuele geweld teen vroue. Hulle glo dat die standbeeld verwyder moet word en met ’n meer verteenwoordigende monument vervang moet word.

Uiteindelik het die Palm Springs Stadsraad gestem om die Palm Springs Spesifieke Plan te wysig en die 'Forever Marilyn'-standbeeld permanent op sy huidige ligging te hou. Ondersteuners van die besluit voer aan dat die standbeeld strook met die stad se unieke karakter en dien as 'n simbool van sy ryk kulturele erfenis.

Soos die kontroversie voortduur, bly Palm Springs 'n stad wat verdeeld is oor die teenwoordigheid van hierdie ikoniese standbeeld. Terwyl sommige dit as 'n gekoesterde kunswerk beskou, sien ander dit as 'n bewys van verouderde waardes. Net die tyd sal leer hoe hierdie omstrede kwessie in die toekoms sal ontvou.