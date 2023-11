Amazon bied Apple Smart Keyboard vir 10.2-duim iPad teen 'n onverbeterlike prys

Amazon bied tans 'n merkwaardige afslag op Apple se Smart Keyboard vir die 10.2-duim iPad, wat dit meer bekostigbaar maak as ooit tevore. Die bykomstigheid, gewoonlik teen $159, is nou beskikbaar vir slegs $79 met gratis aflewering. Hierdie transaksie bied 'n yslike 50% afslag en is selfs $1 goedkoper as die vorige laagste prys gedurende verlede jaar se vakansieseisoen. Dit is ook $37 minder as die vorige aanbod in Augustus. Dit bied 'n uitstekende geleentheid vir almal wat beplan om 'n 10.2-duim iPad in Desember te geskenk, aangesien hulle nou hierdie noodsaaklike bykomstigheid teen 'n aansienlik verlaagde prys kan koop.

Apple se slimsleutelbord is spesifiek ontwerp om die 10.2-duim iPad in 'n gerieflike werkstasie te omskep deur 'n fisiese tikervaring te bied. Hierdie folio-styl sleutelbord koppel naatloos aan die tablet via Apple se Smart Connector, wat die moeite van die gebruik van Bluetooth of die laai van die bykomstigheid verwyder. Deur ons praktiese resensie van die iPad Pro-weergawe te lees, kan kliënte 'n beter begrip van die kenmerke en vermoëns daarvan kry.

Vir diegene wat hoofsaaklik beskerming soek vir hul 10.2-duim iPad en nie die sleutelbordfunksies benodig nie, is Apple se amptelike Smart Covers ook te koop. Met verskeie kleure beskikbaar, word hierdie deksels magneties aan die agterkant van die iPad geheg, wat die skerm teen skrape beskerm wanneer dit nie gebruik word nie. Daarbenewens kan hulle gevou word om as 'n praktiese staander te dien.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is die afslag op Apple se slimsleutelbord vir die 10.2-duim iPad op Amazon?

Die huidige afslag op Apple se slimsleutelbord vir die 10.2-duim iPad op Amazon is 50%, wat sy prys tot $79 vanaf die gewone $159 verlaag.

Is die afslag vir die Smart Keyboard die laagste prys ooit?

Ja, die huidige aanbod op Amazon is die laagste prys ooit vir die slim sleutelbord, en het selfs die vorige laagste prys gedurende verlede jaar se vakansieseisoen met $1 geklop.

Watter ander bykomstighede is te koop vir die 10.2-duim iPad?

Saam met die Smart Keyboard is Apple se amptelike Smart Covers vir die 10.2-duim iPad ook beskikbaar teen 'n verlaagde prys. Hierdie oortreksels bied beskerming vir die iPad en kan as 'n staander gebruik word.