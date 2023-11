Nuwe fokus op vervolg en afleggings: Digital Bros Group se strategie verskuif in reaksie op veranderende videospeletjiemark

Digital Bros Group, die eienaar van die gewilde uitgewer 505 Games, bekend vir titels soos Control: Ultimate Edition en Death Stranding PC, implementeer 'n beduidende verandering in sy strategie. Die maatskappy het planne aangekondig om 30% van sy wêreldwye arbeidsmag af te lê en die ontwikkeling van vervolgverhale en nuwe weergawes van gevestigde speletjies te prioritiseer. Hierdie besluit kom in reaksie op die veranderende voorkeure van die videospeletjiemark, wat Digital Bros glo meer selektief geword het en geneig is tot bekende Intellektuele Eienskappe (IP's).

In 'n amptelike persverklaring het Digital Bros verduidelik dat verbruikers al hoe meer na goed gevestigde speletjies trek, en kies om vir lang tydperke met hierdie titels betrokke te raak. Hierdie verskuiwing in verbruikersgedrag het daartoe gelei dat die maatskappy sy benadering aangepas het om mededingend in die bedryf te bly. Deur te fokus op vervolgverhale en bestaande suksesvolle IP's, beoog Digital Bros om die veranderende markdinamika aan te spreek en hulpbronne toe te wys aan projekte met bewese aantrekkingskrag.

Alhoewel dit nie ongewoon is vir maatskappye om opvolgverhale en hervervaardigings te prioritiseer as gevolg van hul waargenome laer risiko nie, is dit verbasend om te sien dat hierdie strategie van die eienaar van 505 Games verskuif. 505 Games is bekroon vir die publikasie van 'n diverse reeks speletjies, insluitend Ghostrunner, Brothers: A Tale of Two Sons, Bloodstained: Ritual of the Night, en Abzu, onder andere. Hierdie titels is bekend vir hul innovasie en oorspronklikheid, wat kontrasteer met die klem op gevestigde franchises wat in die nuwe strategie voorkom.

Die besluit om afleggings te implementeer spruit uit 'n poging om Digital Bros se arbeidsmag in lyn te bring met sy hersiene fokus. Deur bedrywighede te stroomlyn en personeel te verminder, beoog die maatskappy om hulpbronne meer doeltreffend toe te wys en homself te posisioneer vir toekomstige sukses. Die impak op 505 Spele spesifiek bly egter onduidelik, aangesien Digital Bros nie spesifieke besonderhede verskaf het oor hoe die afleggings sy filiaal sal beïnvloed nie.

Ten spyte van die strategiese verskuiwing, het Digital Bros beklemtoon dat nuwe projekte nie heeltemal laat vaar is nie. Die maatskappy erken die belangrikheid daarvan om 'n balans te vind tussen vervolgverhale en nuwe groter begrotingsproduksies om 'n diverse portefeulje te handhaaf.

Oor die algemeen gaan die videospeletjiebedryf se landskap voort om te ontwikkel, met spelers wat 'n voorkeur vir bekende franchises toon. Digital Bros se besluit om vervolgverhale te prioritiseer en 'n beduidende deel van sy arbeidsmag af te lê, weerspieël die maatskappy se verbintenis om by hierdie veranderende markdinamika aan te pas terwyl hulle streef na langtermyn sukses.

vrae

1. Waarom ontslaan Digital Bros Group werknemers?

Digital Bros Group is besig om werknemers af te lê in reaksie op die ontwikkelende videospeletjiemark, wat meer selektief geword het in terme van nuwe speletjies. Die maatskappy glo dat verbruikers toenemend terugkeer na goed gevestigde Intellektuele Eiendomme (IP's) en hierdie speletjies vir langer tydperke speel. Gevolglik het Digital Bros besluit om sy strategie aan te pas om op vervolgverhale en nuwe weergawes van voorheen suksesvolle en gevestigde speletjies te fokus, wat 'n herstrukturering van sy arbeidsmag noodsaak.

2. Hoe sal die afleggings 505 Spele beïnvloed?

Alhoewel Digital Bros Group nie spesifieke besonderhede verskaf het oor hoe die afleggings sy filiaal, 505 Games, sal beïnvloed nie, word verwag dat die vermindering van die arbeidsmag ook die uitgewer sal raak. Die omvang van die impak op 505 Spele bly egter tans onseker.

3. Sal Digital Bros Group nuwe projekte heeltemal laat vaar?

Nee, Digital Bros Group het verklaar dat nuwe projekte nie heeltemal laat vaar is nie. Terwyl die maatskappy se fokus hoofsaaklik op vervolgverhale en gevestigde speletjies sal wees, erken hy die belangrikheid daarvan om 'n balans te vind en sal voortgaan om nuwe groter begrotingsproduksies te onderneem saam met sy pogings met vervolgverhale.