Party Pirates: A Chaotic Co-op Adventure on the High Sea

Maak gereed vir 'n wilde en skreeusnaakse koöperasie-speletjie-ervaring met Party Pirates, 'n nuwe speletjie wat die elemente van Sea of ​​Thieves en Overcooked kombineer. Ontwikkel deur Simplicity Games, hierdie komende rusbank-koöperasie-speletjie is gereed om chaos en lag na jou speletjiesessies te bring soos nog nooit tevore nie.

In Party Pirates neem spelers die rol van kapteins aan en werk saam om op die oop see te oorleef. Met ondersteuning vir tot vier spelers, beklemtoon hierdie speletjie die belangrikheid van spanwerk en koördinasie. Julle sal op mekaar moet staatmaak om julle skip aan die gang te hou en verskeie uitdagings te oorkom.

Die speletjie se opgewekte en spotprentagtige sleepwa wys die potensiële chaos wat kan ontstaan ​​wanneer spelers nie saamwerk nie. Van ontsnapende soldate terwyl hulle 'n swaar skatkis dra tot die besluit of om te veg of te hardloop daarvoor, Party Pirates toets jou vermoë om 'n split-sekonde besluite te neem.

Terwyl jy Party Pirates solo kan speel met die byvoeging van legkaartelemente, skyn die speletjie werklik wanneer dit saam met vriende gespeel word. Of jy nou langs mekaar op die rusbank sit of aanlyn skakel, die chaotiese aard van die spel sal sekerlik gelag en onvergeetlike oomblikke tot gevolg hê.

Alhoewel die vrystellingdatum vir Party Pirates nog nie aangekondig is nie, kan gretige gamers reeds die speletjie by hul Steam-wenslys voeg. En as jy in die bui is vir multiplayer chaos, kyk na die lys van die beste multiplayer-speletjies. As jy spesifiek in die seerower-tema belangstel, het ons jou ook gedek met 'n gids oor hoe die Sea of ​​Thieves-gevegpas werk.

Alhoewel die vrystellingdatum vir Party Pirates nog nie aangekondig is nie, kan gretige gamers reeds die speletjie by hul Steam-wenslys voeg. En as jy in die bou is vir multiplayer chaos, kyk na die lys van die beste multiplayer-speletjies. As jy spesifiek in die seerower-tema belangstel, het ons jou ook gedek met 'n gids oor hoe die Sea of ​​Thieves-gevegpas werk.