Outward: Definitive Edition Kom na Nintendo Switch in 2024

Outward: Definitive Edition, die gewilde oopwêreld-RPG wat deur Nine Dots Studio ontwikkel is en deur Plaion uitgegee word, word in 2024 op die Nintendo Switch vrygestel. Hierdie weergawe van die speletjie word ontwikkel in samewerking met Sneaky Box.

Die spel speel af in 'n fantasiewêreld bekend as Aurai, waar spelers die rol van 'n kwesbare inwoner aanneem. Wat Outward onderskei van ander RPG's, is sy hardcore oorlewingselemente. Spelers moet worstel met wonde wat besmet kan raak, sowel as die konstante behoefte aan slaap en voedsel.

Benewens sy uitdagende spelmeganika, bied Outward ook 'n tweespeler-samewerkende multispeler-modus, beide plaaslik en aanlyn. Dit stel spelers in staat om met 'n vriend saam te span en die gevaarlike wêreld van Aurai saam aan te pak.

Outward, wat oorspronklik in 2019 vir PC, PlayStation 4 en Xbox One vrygestel is, het kritieke lof ontvang vir sy unieke benadering tot die RPG-genre. Die Definitive Edition van die speletjie is later in 5 vir PlayStation 2022 en Xbox Series X|S vrygestel, met verbeterde grafika en werkverrigting.

Die Nintendo Switch-vrystelling sal die basisspeletjie van Outward insluit, saam met sy twee DLC-uitbreidings: The Three Brothers en The Soroboreans. Daarbenewens sal die Definitive Edition lewenskwaliteit en balansaanpassings bevat, wat die algehele spelervaring verder verbeter.

Aanhangers van die speletjie wat 'n Nintendo Switch besit, kan daarna uitsien om in die meesleurende wêreld van Aurai te duik en die uitdagende oorlewingsmeganika te ervaar wat Outward 'n geliefde titel onder RPG-entoesiaste gemaak het. Met die bykomende gerief om onderweg te kan speel, sal die Nintendo Switch-weergawe verseker 'n nuwe vlak van opwinding na die speletjie bring.