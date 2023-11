Jou nuwe splinternuwe artikel: Unieke tafelspeletjies om na te kyk

Op soek na 'n unieke tafelbladspeletjie om saam met jou vriende te speel? Kyk nie verder nie! Ons het 'n lys van minder bekende, maar ongelooflik prettige, tafelspeletjies saamgestel wat seker ure se vermaak sal verskaf. Van mededingende kaartspeletjies tot selfstandige RPG-bokse, daar is iets vir almal.

Boba Meester

In Boba Master kompeteer spelers om 'n borrel-tee-drankie voor almal anders te skep. Maar dit is nie so eenvoudig soos dit klink nie. Gereedskap is skaars, en spelers kan slegs aksies voltooi deur kaarte van ander spelers af te neem of deur die geluk van die trekking. Die speletjie is vinnig en vol verrassings, wat dit 'n wonderlike partytjiespeletjie vir alle ouderdomme maak.

Alien Frenzy

Alien Frenzy is 'n mededingende kaartspeletjie waar die laaste persoon wat sterf wen. Spelers moet voorberei vir 'n uitheemse inval deur kaarte van die voorraaddek te speel. Sodra die UFO-kaart verskyn, begin die invalfase. Spelers trek uit die invaldek, in die hoop om uitheemse kaarte met hul karakterkaarte te pas om spesiale vermoëns te aktiveer. Die speletjie eindig wanneer alle karakterkaarte uitgeskakel is. Alien Frenzy is intens en strategies en hou spelers tot die einde op hul tone.

Koningloos

As jy speletjies van strategie en invloed geniet, is Kingless die perfekte keuse. Spelers veg om die meeste invloed te kry en as Koning van die Dwerge gekroon te word. Elke beurt kan spelers Dwerg-, Item- of Gebeurteniskaarte speel om aksies uit te voer wat hulle help om invloed te kry. Die speletjie eindig wanneer 'n speler ses of meer kaarte in hul speelarea het of wanneer die trekdek opraak. Koningloos is 'n spel van geestigheid en taktiek, waar elke besluit tel.

klein boksies

Vir diegene wat lief is vir tafelblad-RPG's, bied Little Boxes vier verskillende selfstandige RPG-scenario's. Elke boks het sy eie unieke storie en genre, wat dit 'n goeie keuse maak vir beide nuwe en ervare RPG-spelers. Of jy nou 'n reisende handelaar wil word, 'n gemeenskap wil bou, 'n verlate ruimtestasie wil verken, of 'n bonatuurlike lewe wil lei, Little Boxes het 'n scenario vir jou.

Hierdie tafelbladspeletjies bied 'n vars en opwindende alternatief vir die gewone hoofstroomtitels. Met unieke meganika, meeslepende temas en herspeelbaarheid, is hierdie speletjies 'n moet-probeer vir enige bordspeletjie-entoesias.

FAQ

V: Kan ek hierdie speletjies saam met 'n groot groep speel?

A: Ja, die meeste van hierdie speletjies kan veelvuldige spelers akkommodeer, wat wissel van twee tot tien spelers, afhangend van die speletjie.

V: Waar kan ek hierdie speletjies koop?

A: Sommige van hierdie speletjies is beskikbaar vir aankoop op die ontwikkelaars se webwerwe, terwyl ander moontlik deur Kickstarter beskikbaar is. Gaan die verskafde skakels na vir meer inligting.

V: Hoe lank neem hierdie speletjies om te speel?

A: Die speeltyd wissel vir elke wedstryd, wat wissel van 15 minute tot 'n paar uur. Verwys na die beskrywings vir geskatte speeltye.

V: Is hierdie speletjies geskik vir kinders?

A: Dit hang af van die speletjie. Sommige speletjies kan ingewikkelde meganika of temas hê wat meer geskik is vir ouer spelers. Kontroleer altyd die ouderdomsaanbevelings voordat jy met kinders speel.

Bronne:

- Quokka-speletjies: quokkagames.com

- Alien Frenzy: alienfrenzygame.com

– Koningloos: twee19.co