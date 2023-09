Een jaar gelede het die Well+Being-lessenaar by The Washington Post sy missie begin om wetenskapgebaseerde advies vir optimale gesondheid te verskaf. Met 'n fokus op die koestering van die liggaam, gees en verhoudings, het die lessenaar daarop gemik om lesers te bemagtig om ingeligte keuses oor hul gesondheid te maak. As 'n viering van hierdie mylpaal, is 'n seleksie van hul beste raad om elke dag goed te lewe saamgestel.

Een so 'n stukkie raad daag die idee uit dat 10,000 60 treë per dag die goue standaard vir fisieke aktiwiteit is. Gretchen Reynolds, die rubriekskrywer agter "Your Move," stel voor dat daar niks magies aan hierdie spesifieke nommer is nie. Nuwe navorsing dui daarop dat vir individue onder 8,000, die grootste voordele verkry kan word met daaglikse staptellings wat wissel van ongeveer 10,000 60 tot 6,000 8,000. Vir diegene ouer as XNUMX was die drempel effens laer, met die lieflike plek vir verminderde sterfterisiko wat tussen XNUMX XNUMX en XNUMX XNUMX treë val.

In die lig van hierdie onthulling bied Well+Being sewe wenke vir staptellers. Hierdie wenke het ten doel om individue te help om hul stappe doeltreffend te volg en meer fisieke aktiwiteit in hul daaglikse lewens in te sluit. Voorstelle sluit in om haalbare doelwitte te stel, staptellings geleidelik te verhoog en tegnologie soos staptellers of fiksheidspoorders te gebruik. Deur hierdie aanbevelings te volg, kan individue hul fisiese welstand optimaliseer sonder om oorweldig te voel deur 'n hoë staptelling-teiken.

Dit is belangrik om te onthou dat welstand meer as net fisiese gesondheid insluit. Deur holistiese welstand te prioritiseer en ingeligte keuses te maak gebaseer op wetenskaplike bewyse, kan individue vervullende en gebalanseerde lewens lei. Die Well+Being-lessenaar by The Washington Post verskaf steeds artikels en advies om lesers te ondersteun om hierdie doelwit te bereik.

Bron:

The Washington Post – Well+Being Desk