Onvoorspelbare weerpatrone bring veranderinge na Sentraal-Florida

’n Skielike verskuiwing in weerpatrone het gelei tot wisselende temperature regoor Sentraal-Florida. Terwyl temperature Woensdagaand tot in die 30's, 40's en 50's gedaal het, het inwoners van Orlando 'n effens ligter laagtepunt in die middel 40's ervaar. Dit is raadsaam om vir kouer toestande voor te berei deur lae op te lê voordat jy Woensdagaand buite stap.

Marion County, aan die ander kant, sal na verwagting selfs koeler wees, met 'n ryp-advies in plek namate temperature in die 30's daal. Soos die werksweek egter vorder, sal daar 'n geleidelike opwarming in middag hoë temperature wees, gepaardgaande met baie sonskyn op Donderdag en Vrydag.

Donderdagmiddag sal temperature weer in die boonste 60's en onder 70's styg. Soos Vrydagoggend nader kom, kan Sentraal-Florida 'n koue begin vir die Deel Jou Kersfees-geleentheid verwag, met temperature wat tot in die 40's en 50's daal. Die teenwoordigheid van sonskyn en 'n suidoostewind sal nietemin help om op te warm tot die onderste en middel 70's gedurende die dag, wat 'n aangename middag met oorvloedige sonskyn sal maak.

Die naweek sal na verwagting op 'n warmer noot begin, met temperature wat die boonste 70's en laer 80's bereik. Terwyl 'n geïsoleerde bui of twee Saterdag moontlik is, bly die algehele voorspelling sonnig en droog.

Veranderinge word egter Sondagmiddag verwag namate die volgende kouefront die streek nader. Dit sal verspreide reën en storms gedurende die middag en aand meebring. Teen laat Sondag sal die reën opklaar, wat sal lei tot 'n droë begin van die werkweek op Maandag. Verwag 'n mengsel van son en wolke, tesame met reënvrye toestande. Die koue front Sondag sal koeler temperature tot gevolg hê, wat hoogtepunte tot die boonste 60's en laer 70's sal daal.

Vir die mees akkurate Sentraal-Florida weervoorspelling, bly ingeskakel op WESH 2 aanlyn en op die lug. Jy kan ook die WESH 2 News-toepassing aflaai om bygewerkte weerwaarskuwings te ontvang en op hoogte te bly van enige veranderinge in die weerstoestande.